 Z domova

30. augusta 2025

Na Slovensku sa uskutočnia doplňujúce voľby v 33 obciach, v ďalších 11 sa nekonajú pre nezáujem



V obci Dlhá v okrese Trnava si budú v priebehu dvoch rokov už druhýkrát voliť starostu v doplňujúcich voľbách. V riadnych voľbách zvolený starosta ...



dsc_7246 e1644915724590 676x420 30.8.2025 (SITA.sk) -


V obci Dlhá v okrese Trnava si budú v priebehu dvoch rokov už druhýkrát voliť starostu v doplňujúcich voľbách. V riadnych voľbách zvolený starosta Peter Fandl sa funkcie v roku 2023 vzdal, jeho nástupca Roman Horváth v decembri minulého roku vo veku 55 rokov zomrel.

Jediným kandidátom na uvoľnený post v doplňujúcich voľbách 6. septembra je 51-ročný nezávislý kandidát Radoslav Horváth, brat predchádzajúceho starostu. Obec Dlhá patrí medzi najmenšie obce v okrese Trnava, má 430 obyvateľov.

V Trnavskom kraji si budú voliť starostu aj obyvatelia Unína v okrese Skalica. V riadnych voľbách zvolený starosta Jakub Vanek sa 22. februára tohto roku mandátu vzdal. O uvoľnený post sa uchádzajú traja kandidáti, nezávislý Jozef Jurkovič, Peter Regásek (SaS) a Róbert Straka (Hlas-SD)

Doplňujúce komunálne voľby sa v sobotu 6. septembra uskutočnia v 33 obciach. V ďalších 11 obciach boli voľby vyhlásené, ale neuskutočnia sa. Dôvodom je, že nikto nemá záujem kandidovať.

Doplňujúce voľby budú aj na bratislavskom sídlisku Petržalka. O post šéfa petržalskej samosprávy zabojujú dvaja kandidáti - Ján Hrčka a Juraj Mravec.

Volebné miestnosti budú v sobotu 6. septembra otvorené od 7:00 do 22:00.



Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku sa uskutočnia doplňujúce voľby v 33 obciach, v ďalších 11 sa nekonajú pre nezáujem © SITA Všetky práva vyhradené.

Seniori naleteli falošným klampiarom, štvorica podvodníkov ich pripravila o viac než 41-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Muž vo Francúzsku autom úmyselne narazil do ľudí pred vinárňou, jednu osobu zabil a päť ľudí zranil

