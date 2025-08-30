|
Sobota 30.8.2025
Úvodná strana
|
Denník - Správy
|
30. augusta 2025
Na Slovensku sa uskutočnia doplňujúce voľby v 33 obciach, v ďalších 11 sa nekonajú pre nezáujem
V obci Dlhá v okrese Trnava si budú v priebehu dvoch rokov už druhýkrát voliť starostu v doplňujúcich voľbách. V riadnych voľbách zvolený starosta ...
30.8.2025 (SITA.sk) -
V obci Dlhá v okrese Trnava si budú v priebehu dvoch rokov už druhýkrát voliť starostu v doplňujúcich voľbách. V riadnych voľbách zvolený starosta Peter Fandl sa funkcie v roku 2023 vzdal, jeho nástupca Roman Horváth v decembri minulého roku vo veku 55 rokov zomrel.
Jediným kandidátom na uvoľnený post v doplňujúcich voľbách 6. septembra je 51-ročný nezávislý kandidát Radoslav Horváth, brat predchádzajúceho starostu. Obec Dlhá patrí medzi najmenšie obce v okrese Trnava, má 430 obyvateľov.
V Trnavskom kraji si budú voliť starostu aj obyvatelia Unína v okrese Skalica. V riadnych voľbách zvolený starosta Jakub Vanek sa 22. februára tohto roku mandátu vzdal. O uvoľnený post sa uchádzajú traja kandidáti, nezávislý Jozef Jurkovič, Peter Regásek (SaS) a Róbert Straka (Hlas-SD)
Doplňujúce komunálne voľby sa v sobotu 6. septembra uskutočnia v 33 obciach. V ďalších 11 obciach boli voľby vyhlásené, ale neuskutočnia sa. Dôvodom je, že nikto nemá záujem kandidovať.
Doplňujúce voľby budú aj na bratislavskom sídlisku Petržalka. O post šéfa petržalskej samosprávy zabojujú dvaja kandidáti - Ján Hrčka a Juraj Mravec.
Volebné miestnosti budú v sobotu 6. septembra otvorené od 7:00 do 22:00.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku sa uskutočnia doplňujúce voľby v 33 obciach, v ďalších 11 sa nekonajú pre nezáujem © SITA Všetky práva vyhradené.
