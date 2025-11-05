Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Meniny má Imrich
 24hod.sk    Zo zahraničia

05. novembra 2025

Šutaj Eštok sa zúčastnil zasadnutia bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí, stretol sa aj s prezidentom krajiny – FOTO


Tagy: Minister vnútra SR Organizovaný zločin

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa zúčastnil na zasadnutí Medzinárodnej bezpečnostnej aliancie v Abú ...



titulka estok 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa zúčastnil na zasadnutí Medzinárodnej bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí. Rokoval tu s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Spojených arabských emirátov Šejkom Saif bin Zayed Al Nahyanom. Po zasadnutí bezpečnostnej aliancie sa zúčastnil aj na stretnutí s prezidentom Spojených arabských emirátov Šejkom Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom.

Organizácia proti kriminalite


Ministerstvo pripomenulo, že Slovensko je členom tejto aliancie od roku 2017. Tvorí ju spolu 12 krajín a slúži ako platforma v boji proti medzinárodnej organizovanej kriminalite a nadnárodnému zločinu. Aliancia funguje pod vedením práve Spojených arabských emirátov a orientuje sa najmä na výmenu poznatkov a skúseností s cieľom podporovať medzinárodný mier a bezpečnosť.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa SR prostredníctvom zástupcov Policajného zboru zúčastňuje na rôznych operačných aktivitách či medzinárodných cvičeniach, napríklad cvičenia ISALEX 3.0 či protidrogovej operácie ISA. Spolupracujeme tiež v oblasti bezpečnosti prístavov a participujeme na rôznych expertných workshopoch,“ doplnil rezort vnútra. Minister vnútra podotkol, že takto získavané skúsenosti sú mimoriadne cenné a priamo prispievajú k zlepšeniu vlastných postupov a znalostí.

Som rád, že máme možnosť zúčastniť sa aj tohtoročného ministerského stretnutia, ktoré je vynikajúcou príležitosťou na výmenu skúseností a posilňovanie spolupráce medzi členskými krajinami. Zároveň vyjadrujem našu plnú podporu Brazílii ako najnovšiemu členovi Aliancie,“ povedal na stretnutí Šutaj Eštok.

Výborné vzťahy


Slovensko podľa jeho slov vidí príležitosti na rozvoj ďalšej spolupráce, a to najmä v oblasti bezpečnosti, vzdelávania, technológií a vzájomnej výmene skúseností. SR tak s cieľom posilniť bezpečnostnú spoluprácu plánuje rozšíriť v oblasti boja proti nezákonnému obchodu so zbraňami, obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnej migrácii, kybernetickej a environmentálnej kriminalite a tiež v oblasti ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním.

Ministerstvo vnútra tak plánuje urobiť prostredníctvom výmeny informácii a osvedčených postupov, spoločných operácii a výmenných odborných kurzov. Šutaj Eštok ocenil výborné vzťahy medzi krajinami bezpečnostnej aliancie, ako aj pokračujúcu spoluprácu.

Naša sila spočíva nielen v našich cieľoch, ale aj v našej vôli pracovať spolu transparentne, operatívne a efektívne. Všetci zdieľame zodpovednosť chrániť bezpečnosť našich občanov a zabezpečiť stabilitu v rýchlo sa meniacom svete,“ uzavrel minister.

Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok sa zúčastnil zasadnutia bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí, stretol sa aj s prezidentom krajiny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Organizovaný zločin
