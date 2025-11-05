|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Imrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. novembra 2025
Šutaj Eštok sa zúčastnil zasadnutia bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí, stretol sa aj s prezidentom krajiny – FOTO
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa zúčastnil na zasadnutí Medzinárodnej bezpečnostnej aliancie v Abú ...
Zdieľať
5.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa zúčastnil na zasadnutí Medzinárodnej bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí. Rokoval tu s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Spojených arabských emirátov Šejkom Saif bin Zayed Al Nahyanom. Po zasadnutí bezpečnostnej aliancie sa zúčastnil aj na stretnutí s prezidentom Spojených arabských emirátov Šejkom Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom.
Ministerstvo pripomenulo, že Slovensko je členom tejto aliancie od roku 2017. Tvorí ju spolu 12 krajín a slúži ako platforma v boji proti medzinárodnej organizovanej kriminalite a nadnárodnému zločinu. Aliancia funguje pod vedením práve Spojených arabských emirátov a orientuje sa najmä na výmenu poznatkov a skúseností s cieľom podporovať medzinárodný mier a bezpečnosť.
„V rámci medzinárodnej spolupráce sa SR prostredníctvom zástupcov Policajného zboru zúčastňuje na rôznych operačných aktivitách či medzinárodných cvičeniach, napríklad cvičenia ISALEX 3.0 či protidrogovej operácie ISA. Spolupracujeme tiež v oblasti bezpečnosti prístavov a participujeme na rôznych expertných workshopoch,“ doplnil rezort vnútra. Minister vnútra podotkol, že takto získavané skúsenosti sú mimoriadne cenné a priamo prispievajú k zlepšeniu vlastných postupov a znalostí.
„Som rád, že máme možnosť zúčastniť sa aj tohtoročného ministerského stretnutia, ktoré je vynikajúcou príležitosťou na výmenu skúseností a posilňovanie spolupráce medzi členskými krajinami. Zároveň vyjadrujem našu plnú podporu Brazílii ako najnovšiemu členovi Aliancie,“ povedal na stretnutí Šutaj Eštok.
Slovensko podľa jeho slov vidí príležitosti na rozvoj ďalšej spolupráce, a to najmä v oblasti bezpečnosti, vzdelávania, technológií a vzájomnej výmene skúseností. SR tak s cieľom posilniť bezpečnostnú spoluprácu plánuje rozšíriť v oblasti boja proti nezákonnému obchodu so zbraňami, obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnej migrácii, kybernetickej a environmentálnej kriminalite a tiež v oblasti ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním.
Ministerstvo vnútra tak plánuje urobiť prostredníctvom výmeny informácii a osvedčených postupov, spoločných operácii a výmenných odborných kurzov. Šutaj Eštok ocenil výborné vzťahy medzi krajinami bezpečnostnej aliancie, ako aj pokračujúcu spoluprácu.
„Naša sila spočíva nielen v našich cieľoch, ale aj v našej vôli pracovať spolu transparentne, operatívne a efektívne. Všetci zdieľame zodpovednosť chrániť bezpečnosť našich občanov a zabezpečiť stabilitu v rýchlo sa meniacom svete,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok sa zúčastnil zasadnutia bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí, stretol sa aj s prezidentom krajiny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia proti kriminalite
Ministerstvo pripomenulo, že Slovensko je členom tejto aliancie od roku 2017. Tvorí ju spolu 12 krajín a slúži ako platforma v boji proti medzinárodnej organizovanej kriminalite a nadnárodnému zločinu. Aliancia funguje pod vedením práve Spojených arabských emirátov a orientuje sa najmä na výmenu poznatkov a skúseností s cieľom podporovať medzinárodný mier a bezpečnosť.
„V rámci medzinárodnej spolupráce sa SR prostredníctvom zástupcov Policajného zboru zúčastňuje na rôznych operačných aktivitách či medzinárodných cvičeniach, napríklad cvičenia ISALEX 3.0 či protidrogovej operácie ISA. Spolupracujeme tiež v oblasti bezpečnosti prístavov a participujeme na rôznych expertných workshopoch,“ doplnil rezort vnútra. Minister vnútra podotkol, že takto získavané skúsenosti sú mimoriadne cenné a priamo prispievajú k zlepšeniu vlastných postupov a znalostí.
„Som rád, že máme možnosť zúčastniť sa aj tohtoročného ministerského stretnutia, ktoré je vynikajúcou príležitosťou na výmenu skúseností a posilňovanie spolupráce medzi členskými krajinami. Zároveň vyjadrujem našu plnú podporu Brazílii ako najnovšiemu členovi Aliancie,“ povedal na stretnutí Šutaj Eštok.
Výborné vzťahy
Slovensko podľa jeho slov vidí príležitosti na rozvoj ďalšej spolupráce, a to najmä v oblasti bezpečnosti, vzdelávania, technológií a vzájomnej výmene skúseností. SR tak s cieľom posilniť bezpečnostnú spoluprácu plánuje rozšíriť v oblasti boja proti nezákonnému obchodu so zbraňami, obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnej migrácii, kybernetickej a environmentálnej kriminalite a tiež v oblasti ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním.
Ministerstvo vnútra tak plánuje urobiť prostredníctvom výmeny informácii a osvedčených postupov, spoločných operácii a výmenných odborných kurzov. Šutaj Eštok ocenil výborné vzťahy medzi krajinami bezpečnostnej aliancie, ako aj pokračujúcu spoluprácu.
„Naša sila spočíva nielen v našich cieľoch, ale aj v našej vôli pracovať spolu transparentne, operatívne a efektívne. Všetci zdieľame zodpovednosť chrániť bezpečnosť našich občanov a zabezpečiť stabilitu v rýchlo sa meniacom svete,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok sa zúčastnil zasadnutia bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí, stretol sa aj s prezidentom krajiny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
PS predstavilo kandidáta na post primátora Košíc, chce priniesť zmenu a novú víziu – VIDEO
PS predstavilo kandidáta na post primátora Košíc, chce priniesť zmenu a novú víziu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Muž vo Francúzsku autom úmyselne vrazil do chodcov a cyklistov, desiatich zranil
Muž vo Francúzsku autom úmyselne vrazil do chodcov a cyklistov, desiatich zranil