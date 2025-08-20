|
Streda 20.8.2025
Meniny má Anabela
Archív správ
|Denník - Správy
20. augusta 2025
Muž zneužil príspevok z európskych peňazí, s krajským prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne uzatvoril dohodu o vine a treste s obvineným M.S. pre prečin poškodzovania finančných ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne uzatvoril dohodu o vine a treste s obvineným M.S. pre prečin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie s výškou škody 5 600 eur z rozpočtu Európskej únie. Ako ďalej informoval hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý, návrh na schválenie dohody bol už podaný na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.
"Obvinený uzatvoril s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza dohodu o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorenú v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance” s výškou príspevku 5 600 eur, v predmete podnikania Tesárstvo, pričom príspevok nepoužil v súlade s dohodou a predloženým podnikateľským zámerom na určený účel, ale na osobné potreby," uviedol Sipavý.
Doplnil, že Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza tak dotyčný spôsobil škodu v celkovej výške 5 600 eur, rovnajúcu sa 100-percentnej výške finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Európskej únie, konkrétne z Európskeho sociálneho fondu.
Zdroj: SITA.sk - Muž zneužil príspevok z európskych peňazí, s krajským prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste © SITA Všetky práva vyhradené.
