Streda 20.8.2025
Denník - Správy
Štát dá vyše 1,3 milióna eur samosprávam, preplatí im náklady na riešenie mimoriadnych situácií
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc Mimoriadna situácia Rokovanie vlády Samosprávy
Štát preplatí samosprávam náklady na riešenie mimoriadnych situácií v celkovej výške 1 338 946 eur. Rozhodla o tom
20.8.2025 (SITA.sk) - Štát preplatí samosprávam náklady na riešenie mimoriadnych situácií v celkovej výške 1 338 946 eur. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Viac ako 393-tisíc eur vynaložili samosprávy v okresoch Bardejov, Gelnica, Prešov, Svidník, Košice okolie a Vranov nad Topľou na boj s následkami víchrice, ku ktorej došlo v júli tohto roku.
„Pri víchriciach je potrebné postihnutému obyvateľstvu poskytnúť v zmysle zákona núdzové ubytovanie a zásobovanie a vykonať záchranné práce za účelom ochrany života, zdravia a majetku. S týmito opatreniami priamo súvisí aj vyvedenie osôb z ohrozenej alebo postihnutej oblasti mimoriadnou udalosťou. Ďalej sa zväčša vykonávajú opatrenia zamerané na obnovu prejazdnosti komunikácií, obnovu infraštruktúry, odstránenie drevín, ktoré priamo ohrozujú bezpečnosť zasahujúcich zložiek a obyvateľstvo a strhávanie budov, konštrukcií alebo ich častí, ktoré priamo ohrozujú nasadené sily a prostriedky alebo predstavujú ohrozenie pre obyvateľstvo," vysvetlilo v tejto súvislosti Ministerstvo vnútra SR.
Ďalších takmer 946-tisíc eur vynaložili samosprávy v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji na riešenie následkov požiarov, zosuvov pôdy, úniku nebezpečných látok alebo snehovej kalamity a lavíny. K udalostiam, pre ktoré boli vyhlásené mimoriadne situácie došlo v období rokov 2023 až 2025, pričom niektoré mimoriadne situácie stále pretrvávajú.
Kabinet tiež rozhodol o poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v okresoch Bardejov, Gelnica, Komárno, Nové Zámky a Svidník v celkovej výške 98 900 eur. V tejto súvislosti ide o veternú smršť z júla tohto roku, ale aj o inú smršť z júla 2024 alebo o povodeň zo septembra 2024.
