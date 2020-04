Muž zomieral na COVID-19, rodina bola pri ňom tridsať hodín prostredníctvom telefónu

Obrovské požehnanie

Spev aj spomienky

22.4.2020 - Rodina strávila s príbuzným, ktorý v nemocnici zomieral na COVID-19, posledných 30 hodín jeho života prostredníctvom telefónu. Dona Adaira nemohli pre obmedzenia navštíviť a byť pri ňom.Zdravotná sestra sa im rozhodla pomôcť a položila nemocničný telefón v blízkosti ucha pacienta, aby ich mohol počas posledných hodín aspoň počuť.Abby Adair Reinhard a jej traja súrodenci sa s otcom rozprávali viac ako 30 hodín, až kým zomrel."Bolo to pre nás obrovské požehnanie. Mohla som mu povedať veci, ktoré som potrebovala. Vedela som, že koniec sa blíži a aj keď som ho nemohla vidieť a držať za ruku, spojenie cez telefón bolo nesmierne cenné," povedala dcéra."Poďakovala som sa mu za to, že tu pre mňa vždy bol a že ma miloval. Niektoré veci som mu odpustila a za iné som sa ospravedlnila," uviedla.Súrodenci otcovi spievali, vyjadrili mu lásku a podelili sa o spoločné spomienky, ako napríklad, keď im hrával na gitare pri spoločných táborákoch. Sedemdesiatšesťročný muž nemohol rozprávať, no počuli ho dýchať.Dcéra prezradila, že otec bol právnik a väčšinou ľuďom pomáhal založiť si vysnívané firmy.