Ústavný súd súhlasil so vzatím do väzby obvineného bývalého šéfa hmotných rezerv Kičuru

Prerušená funkcia sudcu

Dve závažné obvinenia

22.4.2020 - Ústavný súd SR (ÚS SR) v stredu na neverejnom zasadnutí pléna po tajnom hlasovaní rozhodol o daní súhlasu na vzatie do väzby obvineného sudcu Kajetána K. Média o tom informoval predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan na brífingu po zasadnutí pléna.„Na neverejnom zasadnutí sme umožnili obvinenému sudcovi vyjadriť sa k predmetu veci a po vyjadrení zasadlo plénum, ktoré po tajnom hlasovaní rozhodlo, že dáva súhlas na vzatie obvineného sudcu do väzby,“ uviedol Fiačan.Ako ďalej dodal, ÚS SR prihliadal aj na to, že obvinený sudca má nepretržite prerušený výkon funkcie sudcu od roku 2012 a skutky, za ktoré je obvinený, nesúvisia s výkonom sudcovskej funkcie.„Keďže ústavný súd dnes vyslovil súhlas so žiadosťou Generálneho prokurátora SR, Úrad špeciálnej prokuratúry ešte dnes v nočných hodinách doručí sudcovi pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Banská Bystrica návrh na vzatie obvineného do väzby,“ uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Kuruc.Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy" vzniesla v utorok obvinenia voči bývalému šéfovi Štátnych hmotných rezerv SR za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Ústavnému súdu SR bola v stredu poobede doručená žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcu Kajetána K a vec bola náhodným elektronickým prideľovaním spisov pridelená sudcovi spravodajcovi Ladislavovi Duditšovi, Následne o 15:00 zasadalo plénum ústavného súdu.