Nadácia Zastavme korupciu je v prípade Bilecovej skôr za policajné vyšetrovanie než detektor lži

Vyplatené nadmerné odpočty DPH

Ministrovi zatiaľ stačí prísľub

23.4.2020 - Nová generálna tajomníčka služobného úradu na ministerstve vnútra Anna Bilecová chce ísť na detektor lži, aby vyvrátila tvrdenia, že v minulosti figurovala v podozrivých firmách. Nadácia Zastavme korupciu ((NZK) uvádza na sociálnej sieti, že skôr by privítala dôkladné policajné vyšetrovanie.Ľudia vo vysokých štátnych funkciách by mali mať podľa nadácie nespochybniteľný morálny kredit.Bilecová iniciatívne navrhla štátnemu tajomníkovi rezortu vnútra Lukášovi Kyselicovi (OĽaNO), že podstúpi test na detektore lži, aby vyvrátila všetky dohady a špekulácie.Uvádza sa to v stanovisku rezortu vnútra v súvislosti s medializovanými informáciami o pôsobení Bilecovej na Daňovom úrade Michalovce. Podľa denníka Sme boli počas jej vedenia vyplatené nadmerné odpočty DPH podozrivým firmám.„V Nadácii vždy pozorne sledujeme, akí ľudia sa dostávajú na dôležité posty, ktoré majú vplyv na mieru korupcie v krajine. Novú šéfku zamestnancov ministerstva vnútra nepovažujeme za šťastnú voľbu. Bilecovej sme sa pýtali, ako si vysvetľuje, že za jej pôsobenia si firma Ladislava Piptu mohla od štátu nelegálne vypýtať státisíce eur. Odpovedala, že podozrenia chce vyvrátiť tým, že pôjde na detektor lži. My by sme sa radšej spoľahli na riadne vyšetrenie podozrení. Je možné, že vyšetrovanie ukáže úplnú nevinu pani Bilecovej. Ale pre vysoké štátne pozície by malo platiť to, čo pri sudcoch. Nielenže by ľudia, ktorí ich zastávajú, mali byť nezávislí, ale mali by sa takými aj javiť,“ uvádza NZK.Bilecová pôsobila ako vedúca kontroly na Daňovom úrade Michalovce v období, keď boli podľa denníka Sme vyplatené nadmerné odpočty DPH podozrivým firmám.„Prepis odpočúvaní jej rozhovorov s viackrát stíhaným ‚dépehačkárom‘ Ladislavom Piptom je súčasťou vyšetrovacieho spisu karuselových podvodov,“ napísal denník. Štátny tajomník rezortu vnútra Kyselica sa pre Sme vyjadril, že si plne stojí za nomináciou Bilecovej.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v tejto súvislosti uviedol, že momentálne mu stačí prísľub Bilecovej, že podstúpi test na detektore. Celú situáciu pritom prirovnal k vlastnému trestnému stíhaniu pre údajné zhromažďovanie utajených materiálov.„Pred ôsmimi rokmi zhruba v takomto čase mi bolo doručené obvinenie z 11 trestných činov. Poukazovali na mňa prstom rôzni ľudia,“ povedal Mikulec v zverejnenom videu s tým, že neoprávnenosť obvinení voči nemu nakoniec konštatoval aj súd. Minister však doplnil, že ak sa informácie o Bilecovej ukážu ako pravdivé, vyvodí potrebné opatrenia.