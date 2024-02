Muža, ktorý vo vlaku dobodal študentku, presunuli z väzby do liečebne

20.2.2024 (SITA.sk) - Muža, ktorý minulý rok 1. novembra útočil vo vlaku smerujúcom z Košíc do Žiliny, presunuli z väzby do liečebne v rožňavskom okrese. Informuje o tom denník Korzár Košice , podľa ktorého sa tak stalo na základe znaleckého posudku z odboru psychiatria.Posudok podľa periodika konštatuje, že 29-ročný Matej Š., ktorý bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, a ktorý bol vo väzbe, je duševne chorý. Korzár tiež uvádza, že trestné stíhanie by malo byť zastavené.Muž minulý rok vo vlaku napadol študentku cestujúcu do Ružomberka. Niekoľkokrát ju, pravdepodobne nožom, bodol do krku, a keď sa bránila, spôsobil jej i zranenia rúk. Útočník sa pokúsil o útek, no ostatní cestujúci ho zadržali až do príchodu polície.