Veronika Cifrová Ostrihoňová mieri na kandidátku do eurovolieb, Progresívne Slovensko predstavilo aj ďalšie meno

20.2.2024 (SITA.sk) - Kandidátku Progresívneho Slovenska (PS) do volieb do Európskeho parlamentu posilnia moderátorkaa diplomatka. Pridávajú sa tak k lídrovi kandidátky, ktorým je bývalý premiér a bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ako uviedol na tlačovej besede líder hnutia Michal Šimečka , „našou ambíciou je v európskych voľbách poraziť Smer a zabrániť tomu, aby za Slovensko hovorili najsilnejším hlasom v Európskom parlamente smeráci ako Ľuboš Blaha “.Obe ženy sú v politike nováčikmi. Karvašová patrí podľa Šimečku k popredným diplomatkám na Slovensku a v radoch našej zahraničnej služby pracovala 13 rokov.Pôsobila v riadiacich pozíciách v Bratislave, ale aj v našom zastúpení v Bruseli. Pracovala ako poradkyňa troch slovenských premiérov. „Málokto zo Slovenska pozná prostredie európskych inštitúcií, a to, ako v nich presadzovať náš záujem, tak ako Ľubica,“ povedal Šimečka.Veronika Cifrová Ostrihoňová je novinárka, moderátorka, aktivistka, ktorá sa dlhodobo venuje právam žien a slabších. Bola súčasťou mobilizačnej kampane pred národnými voľbami.„Veronika má špičkové vzdelanie na jednej z najlepších svetových univerzít z politológie a medzinárodných vzťahov a rovnako ako Ľubica hovorí plynulo nielen po anglicky, ale aj po francúzsky,“ predstavil ju Šimečka.Kandidátka PS do eurovolieb bude 15-členná a hnutie ju predstaví neskôr. Šimečka prezradil, že na nej nebude nikto z poslaneckého klubu PS v Národnej rade SR . Povedal, že si nesmierne váži rozhodnutie poslankýň a poslancov zotrvať v klube.„Sme veľmi zohratý tím, ktorý odvádza vynikajúcu prácu pri zastavovaní promafiánskeho valca. Nešli sme stratégiou oslabovania nášho klubu, ale posilňovania nášho hnutia a vťahovaním nových mien do politiky,“ zdôraznil líder PS.Potvrdil, že na popredných miestach kandidátky budú súčasní europoslanci za PS Martin Hojsík Michal Wiezik . Martin Hojsík je toho času podpredsedom Európskeho parlamentu. „Patria k najaktívnejším poslancom za Slovensko, trúfam si povedať, že odkedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie ,“ skonštatoval Šimečka.Veronika Cifrová Ostrihoňová moderovala v RTVS diskusnú reláciu Silná zostava. „Vstup Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej do politiky je nezlučiteľný s jej ďalším pôsobením na obrazovkách RTVS. O svojom rozhodnutí informovala moderátorka vedenie RTVS v pondelok predpoludním,“ uviedla verejnoprávna televízia vo svojom stanovisku. RTVS reláciu Silná zostava nahradí reprízami talkshow Trochu inak s Adelou.