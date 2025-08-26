|
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|
26. augusta 2025
Muža z obce Ihľany odsúdili za týranie zvierat, hrubá reťaz spôsobila čuvačovi hlboké rany
Štyridsaťjedenročného muža z obce Ihľany v okrese Kežmarok súd uznal vinným z týrania zvierat. Uložený mu bol trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov.
26.8.2025 (SITA.sk) - Štyridsaťjedenročného muža z obce Ihľany v okrese Kežmarok súd uznal vinným z týrania zvierat. Uložený mu bol trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Informoval o tom v utorok hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Muž dlhodobo týral psa, potom sa ho chcel zbaviť.
Policajná hliadka našla ešte v marci minulého roka psa, ktorému okamžite zabezpečila jeho prevezenie na veterinárnu kliniku.
„Muž v roku 2024 dlhodobo držal psa plemena slovenský čuvač uviazaného masívnou oceľovou reťazou, ktorú mu pripevnil okolo krku tak, že zvieraťu spôsoboval bolesť a utrpenie. Reťaz psovi postupne spôsobila hlboké tržné rany a poškodenie svalstva. Následne sa ho pokúsil zbaviť tým, že ho odviezol na odstavnú plochu pri obci Bušovce a ponechal ho tam bez jedla a vody,“ priblížil hovorca polície.
Policajtom z enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ sa páchateľa podarilo vypátrať a usvedčiť, a to aj napriek tomu, že pes nebol označený čipom.
Polícia pripomína, že akýkoľvek bezdôvodný zásah vedúci k zraneniu, usmrteniu alebo zbaveniu sa zvieraťa je protiprávny a v rozpore so Zákonom o veterinárnej starostlivosti. Takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin týrania zvierat.
Zdroj: SITA.sk - Muža z obce Ihľany odsúdili za týranie zvierat, hrubá reťaz spôsobila čuvačovi hlboké rany © SITA Všetky práva vyhradené.
