Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Muža z obce Ihľany odsúdili za týranie zvierat, hrubá reťaz spôsobila čuvačovi hlboké rany


Tagy: Týranie zvierat

Štyridsaťjedenročného muža z obce Ihľany v okrese Kežmarok súd uznal vinným z týrania zvierat. Uložený mu bol trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. ...



Zdieľať
68ad6c6acae26959534936 676x507 26.8.2025 (SITA.sk) - Štyridsaťjedenročného muža z obce Ihľany v okrese Kežmarok súd uznal vinným z týrania zvierat. Uložený mu bol trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Informoval o tom v utorok hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Muž dlhodobo týral psa, potom sa ho chcel zbaviť.


Policajná hliadka našla ešte v marci minulého roka psa, ktorému okamžite zabezpečila jeho prevezenie na veterinárnu kliniku.

„Muž v roku 2024 dlhodobo držal psa plemena slovenský čuvač uviazaného masívnou oceľovou reťazou, ktorú mu pripevnil okolo krku tak, že zvieraťu spôsoboval bolesť a utrpenie. Reťaz psovi postupne spôsobila hlboké tržné rany a poškodenie svalstva. Následne sa ho pokúsil zbaviť tým, že ho odviezol na odstavnú plochu pri obci Bušovce a ponechal ho tam bez jedla a vody,“ priblížil hovorca polície.

Policajtom z enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ sa páchateľa podarilo vypátrať a usvedčiť, a to aj napriek tomu, že pes nebol označený čipom.

Polícia pripomína, že akýkoľvek bezdôvodný zásah vedúci k zraneniu, usmrteniu alebo zbaveniu sa zvieraťa je protiprávny a v rozpore so Zákonom o veterinárnej starostlivosti. Takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin týrania zvierat.


Zdroj: SITA.sk - Muža z obce Ihľany odsúdili za týranie zvierat, hrubá reťaz spôsobila čuvačovi hlboké rany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Týranie zvierat
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zajatému Ukrajincovi Rusi podrezali hrdlo a hodili ho do jamy s mŕtvymi, zázrakom prežil
<< predchádzajúci článok
Ukrajina povolila mladým mužom aj počas stanného práva cestovať za hranice

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 