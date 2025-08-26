Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Zo zahraničia

26. augusta 2025

Ukrajina povolila mladým mužom aj počas stanného práva cestovať za hranice


Tagy: Cestovanie Hranice Muži vojna na Ukrajine

Ukrajinská vláda rozhodla, že muži vo veku 18 až 22 rokov budú môcť prvýkrát od začiatku vojny, ktorú vo februári 2022 odštartovala Moskva, bez obmedzení prekračovať štátne hranice. Ako informuje ...



gettyimages 2174230401 676x380 26.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská vláda rozhodla, že muži vo veku 18 až 22 rokov budú môcť prvýkrát od začiatku vojny, ktorú vo februári 2022 odštartovala Moskva, bez obmedzení prekračovať štátne hranice. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámila to na komunikačnej platforme Telegram ukrajinská premiérka Julija Svirydenková.


„Muži vo veku 18 až 22 rokov budú môcť počas stanného práva prekročiť hranice bez obmedzení. Toto sa vzťahuje na všetkých občanov v tomto veku," konštatovala predsedníčka vlády.

„Rozhodnutie o prekročení hraníc sa týka aj tých, ktorí sa z rôznych dôvodov momentálne nachádzajú v zahraničí. Chceme, aby Ukrajinci čo najviac udržiavali väzby s Ukrajinou," dodala Svirydenková.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina povolila mladým mužom aj počas stanného práva cestovať za hranice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovanie Hranice Muži vojna na Ukrajine
