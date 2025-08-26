|
Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
26. augusta 2025
Zajatému Ukrajincovi Rusi podrezali hrdlo a hodili ho do jamy s mŕtvymi, zázrakom prežil
Tridsaťtriročný vojak Národnej gardy Ukrajiny Vladyslav prežil po tom, ako mu ruskí vojaci podrezali hrdlo a hodili ho do jamy, keďže ho považovali za mŕtveho. Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Tridsaťtriročný vojak Národnej gardy Ukrajiny Vladyslav prežil po tom, ako mu ruskí vojaci podrezali hrdlo a hodili ho do jamy, keďže ho považovali za mŕtveho. Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje médium Suspiľne.
Vladyslavovi sa podarilo vyliezť von a päť dní sa plazil späť na územie kontrolované Ukrajincami. V kritickom stave ho 17. augusta previezli do nemocnice v Dnepropetrovskej oblasti. Vladyslav odvtedy podstúpil operáciu, ale stále nemôže hovoriť. Príbeh svojho prežitia si zapísal do denníka.
Podľa Vladyslava jeho brigáda pred niekoľkými týždňami stratila kontrolu nad pozíciou neďaleko mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti. Pri pokuse o pomoc svojim spolubojovníkom ho zajali. Rusi podľa neho prvým zajatým ukrajinským vojakom vypichli oči, odrezali pery, mužské orgány, uši a nosy. Vladyslav bol posledným z ôsmich ukrajinských vojakov, ktorých Rusi hodili do jamy, pretože si mysleli, že všetci sú mŕtvi.
