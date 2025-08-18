|
Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
|Denník - Správy
18. augusta 2025
Muzikálový festival v Brusne ocenil Vojtka, Partlovú a Feldeka
Muzikálový festival Jozefa Bednárika v Brusne sa opäť niesol v duchu pocty výnimočným osobnostiam slovenskej kultúry.
Ocenenie „Brusnianska brusnica“ získali spisovateľ Ľubomír Feldek a herečka a speváčka Mirka Galis Partlová. Tabuľu muzikálovej slávy si prevzal a upevnil na Terase muzikálovej slávy Marián Vojtko. Zatiaľ čo ocenenie pre Feldeka bolo vopred oznámené, dve ďalšie boli pre laureátov prekvapením.
Festival ocenil výnimočné osobnosti slovenskej kultúry
Počas 18. ročníka Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v Brusne si publikum mohlo vychutnať nielen hudobné a herecké výkony, ale aj slávnostné momenty, ktoré pripomenuli významné mená našej kultúrnej scény. V tohtoročnom programe vystúpili umelci ako Ilona Csáková, Marcela Laiferová, Svetlana Nálepková a nechýbali ani tradiční hostia a priatelia festivalu Félix Slováček a Zdeněk Barták.
Ocenenie Brusnianska brusnica si tento rok odniesli dve výrazné osobnosti. Prvým oceneným bol Ľubomír Feldek, ktorého dlhoročná literárna a divadelná tvorba zanechala hlbokú stopu aj v oblasti muzikálu. Vďaka svojej dramatickej a prekladateľskej práci často prispieva textami piesní alebo celými libretami práve do tejto oblasti. Organizátori festivalu ocenili najmä jeho jazykovú vynachádzavosť, poetickosť a schopnosť pracovať s rytmom a rýmom, ktoré sú práve pre muzikál mimoriadne cenné. Cenu si Feldek prevzal ešte pred festivalom, počas komornej ceremónie, ktorá bola návštevníkom premietnutá vo forme videodokrútky. Vo svojej reakcii poďakoval organizátorom a uviedol: „Chcel by som sa za túto cenu poďakovať. Má to pre mňa osobitný pôvab, pretože som začínal ako prebásňovateľ muzikálov.“
Druhú Brusniansku brusnicu si počas verejného ceremoniálu priamo na festivale prevzala herečka a speváčka Mirka Galis Partlová. Viditeľne dojatá Partlová poďakovala za priazeň divákov a organizátorov slovami: „Musím povedať, že som naozaj prekvapená. Toto som naozaj netušila.“ V bezprostrednej reakcii priznala, že hoci je veľmi pozorný človek, tak organizátori nedali ani kúsok najavo, že by sa pre ňu chystalo ocenenie.
Tabuľu muzikálovej slávy si prevzal a upevnil Marián Vojtko. Organizátori Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v laudáciu vyzdvihli nielen jeho výnimočný hlas, ale aj jeho empatiu, profesionalitu, nadšenie, ľudský prístup, ušľachtilosť a najmä lásku k divadlu a hudbe či schopnosť preniesť na diváka celé spektrum emócií. „Ďakujem Jankovi Kubišovi, že ma skoro každý rok oslovuje, aby som si užil toto krásne podujatie a tú atmosféru. Teším sa na ďalšie ročníky. Nenechajte si ich ujsť, pretože vidíte, že kvalita je vysoká. Aj tým, že tu spievam ja,“ povedal na pódiu s humorom sebe vlastným ocenený tenorista.
Ocenenia s emóciou aj tradíciou
Slávnostné odovzdávanie ocenení prebehlo počas hlavného programu festivalu, ktorý opäť priniesol výnimočné umelecké zážitky. Organizátori zdôraznili, že ceny majú nielen umeleckú, ale aj symbolickú hodnotu — sú poctou ľuďom, ktorí svojím talentom, pracovitosťou a odhodlaním formujú slovenskú muzikálovú scénu. Podľa organizátora festivalu Jána Kubiša je dôležité udržiavať kontinuitu a nezabúdať na ľudí, ktorí muzikálom žijú. „Brusnianska brusnica a Tabuľa muzikálovej slávy nie sú len cenami — sú pripomienkou, že za každým predstavením stoja skutoční ľudia, ktorí mu dávajú srdce.“
