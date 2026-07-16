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16. júla 2026
Slávny francúzsky klub preradili do šiestej ligy. Hrali tam Zidane aj Lizarazu
Tagy: Ligue 1 Preradenie slávny klub
Francúzsky klub Girondins Bordeaux zažíva strmhlavý pád a možno úplne skončí. Od desiatich k piatim. Tak by sa dal nazvať permanentný pokles slávneho klubu Girondins Bordeaux, ktorý má na konte ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Francúzsky klub Girondins Bordeaux zažíva strmhlavý pád a možno úplne skončí.
Od desiatich k piatim. Tak by sa dal nazvať permanentný pokles slávneho klubu Girondins Bordeaux, ktorý má na konte šesť titulov majstra Francúzska vo futbale.
Pre nevysvetlené rozdiely v platbách vo výške niekoľkých miliónov eur zostúpil bývalý klub futbalových velikánov Zinedina Zidana, Bixenteho Lizarazua a Johana Micouda zo štvrtej do minimálne šiestej divízie. Pád môže ešte pokračovať.
"Futbalisti Girondins boli vylúčení zo všetkých národných líg odvolacou komisiou finančného regulátora DNCG. Nový začiatok je preto možný iba v šiestej lige R1. Pre finančné problémy sa teraz dokonca uvažuje o likvidácii klubu. O tom bude musieť rozhodnúť obchodný súd. Tradičný klub už v roku 2024 zostúpil z druhej do štvrtej divízie ako disciplinárne opatrenie," cituje web ORF francúzske médiá.
Klub z mesta Bordeaux v súčasnosti potrebuje financovanie približne desať miliónov eur, ktoré čiastočne vyplývajú z neuhradených platieb za prestupy a tréningových kompenzácií voči iným klubom. Predaj britskému investičnému fondu Sparta Capital nedávno stroskotal. Hľadanie ďalšieho investora bolo zatiaľ neúspešné.
Zatiaľ posledný zo šiestich majstrovských titulov v Ligue 1 získal Girondins Bordeaux v roku 2009. V sezóne 1995/96 sa klub prebojoval do finále Pohára UEFA. V sezóne 1984/85 si Girondins zahrali v semifinále vtedajšieho Európskeho pohára majstrov
Zdroj: SITA.sk - Slávny francúzsky klub preradili do šiestej ligy. Hrali tam Zidane aj Lizarazu © SITA Všetky práva vyhradené.
Od desiatich k piatim. Tak by sa dal nazvať permanentný pokles slávneho klubu Girondins Bordeaux, ktorý má na konte šesť titulov majstra Francúzska vo futbale.
Pre nevysvetlené rozdiely v platbách vo výške niekoľkých miliónov eur zostúpil bývalý klub futbalových velikánov Zinedina Zidana, Bixenteho Lizarazua a Johana Micouda zo štvrtej do minimálne šiestej divízie. Pád môže ešte pokračovať.
Iba šiesta liga R1
"Futbalisti Girondins boli vylúčení zo všetkých národných líg odvolacou komisiou finančného regulátora DNCG. Nový začiatok je preto možný iba v šiestej lige R1. Pre finančné problémy sa teraz dokonca uvažuje o likvidácii klubu. O tom bude musieť rozhodnúť obchodný súd. Tradičný klub už v roku 2024 zostúpil z druhej do štvrtej divízie ako disciplinárne opatrenie," cituje web ORF francúzske médiá.
Potrebujú 10 miliónov
Klub z mesta Bordeaux v súčasnosti potrebuje financovanie približne desať miliónov eur, ktoré čiastočne vyplývajú z neuhradených platieb za prestupy a tréningových kompenzácií voči iným klubom. Predaj britskému investičnému fondu Sparta Capital nedávno stroskotal. Hľadanie ďalšieho investora bolo zatiaľ neúspešné.
Posledný titul v roku 2009
Zatiaľ posledný zo šiestich majstrovských titulov v Ligue 1 získal Girondins Bordeaux v roku 2009. V sezóne 1995/96 sa klub prebojoval do finále Pohára UEFA. V sezóne 1984/85 si Girondins zahrali v semifinále vtedajšieho Európskeho pohára majstrov
Zdroj: SITA.sk - Slávny francúzsky klub preradili do šiestej ligy. Hrali tam Zidane aj Lizarazu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ligue 1 Preradenie slávny klub
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