BOJOVNÝ VÝKON BELASÝCH: Slovan Bratislava prehral s Manchestrom City 0:4 (Liga majstrov 2024)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava neuspeli ani vo svojom druhom zápase v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024/25. Po hladkej prehre na štadióne Celticu Glasgow 1:5 podľahli v utorok doma Manchestru City 0:4.



Anglický šampión potvrdil na Tehelnom poli úlohu favorita a zápas mal pevne v rukách. Skóre otvoril v 8. minúte Ilkay Gündogan, druhý gól pridal Phil Foden o sedem minút neskôr. Po prestávke sa presadil aj elitný zakončovateľ Erling Haaland a skóre uzavrel striedajúci James McAtee.



"Belasí" sa v prestížnej súťaži predstavia najbližšie 22. októbra na pôde španielskej Girony, potom ich čaká domáci dvojzápas. Najskôr 5. novembra privítajú Dinamo Záhreb a 26. budú hostiť AC Miláno.

Hostia začali podľa očakávania lepšie, v úvode zahrávali rohový kop, ale hneď z protiútoku mohol Slovan otvoriť skóre. Weiss potiahol loptu po ľavej strane, prihral ju doprava Toličovi, ale chorvátsky stredopoliar tesne minul bránu. Vzápätí mal prvú šancu v zápase Haaland, ale tiež minul. Potom už "Citizens" držali loptu na kopačkách a v 8. minúte udreli. Gündogan aj s prispením teču Savvidisa prestrelil Takáča - 0:1. Tlak hostí pokračoval a v 15. minúte po peknej akcii zvýšil Foden na 2:0. Onedlho mal tutovku Haaland, ale Takáč ho vo veľkej šanci vychytal. Slovan bol pod veľkým tlakom, od ďalšieho gólu ho zachránilo brvno po strele Dokua. Ďalšie nastrelil v 39. minúte Gündogan, ešte predtým brankár domácich výborne zasiahol po strele Fodena.



V druhom polčase pokračovala prevaha favorita. V prvej šanci bol opäť Haaland, ale hlavou po centri Matheusa Nunesa minul. V 58. minúte si však nórsky kanonier nabehol na loptu pomedzi obrancov a svoj únik zakončil gólom na 3:0. Obaja tréneri po tomto góle po prvý raz striedali, ale obraz hry sa nezmenil. Anglický tím pridal v 78. minúte štvrtý gól, presadil sa striedajúci McAtee. V závere duelu sa ešte blysol Takáč, keď bravúrne zneškodnil pokus Gündogana a potom aj Stonesa.

hlasy po zápase /zdroj: Nova Sport/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Samozrejme, nikdy som nehral proti takému mužstvu. Herne to bola jasná záležitosť. Oni majú fantastickú dynamiku a anglická liga je najlepšia. Pre nás je česť hrať proti takýmto mužstvám. My sa musíme radovať, že hráme túto súťaž. Hráči bojovali, mali sme prvú šancu a možno by to bolo veselšie. Volil som zámerne túto zostavu, šancu dostali hráči, ktorí vybojovali súťaž. Ďakujem divákom, boli fantastickí. Atmosféra bola fantastická a verím, že taká bude aj v ďalších domácich zápasoch. Je to pre nás vysoká škola, hrali sme s fantastickými hráčmi a tento klub je úplne inde. Čakal som takýto priebeh. Aj pre mňa je to zážitok hrať proti najlepšiemu tímu a trénerovi."



Dominik Takáč, brankár Slovana: "Začalo sa to dosť zle, keď bolo po pätnástej minúte 0:2. Všetko mi vtedy napadlo, ako to môže dopadnúť. Vieme, s kým sme hrali, je to jeden z top tímov na svete. Bola to skvelá skúsenosť. Veľmi náročný zápas, ale oni hrajú stále takýmto štýlom. Sústredil som sa na svoj výkon a ďakujem fanúšikom za podporu. Vždy som sa sústredil na ďalšiu situáciu. Chceli sme streliť gól a potešiť ľudí, no takto to dopadlo."



David Strelec, útočník Slovana: "Bolo to nesmierne ťažké. Snažili sme sa vykrývať priestory, ale oni hrali trpezlivo a počkali si na svoje šance. Chceli sme dať gól, škoda prvej minúty, že to nepadlo. Mohli sme vyhrávať. Fanúšikovia boli fantastickí aj za nepriaznivého stavu. Hrali vynikajúco. Ťažko sa nám útočilo z hlbokého bloku. Škoda, że sme dostali dva rýchle góly."



Phil Foden, krídelník City a strelec druhého gólu: "Bolo to úžasné, atmosféra bola výborná. Som spokojný so svojím výkonom. V úvode sezóny som mal problémy a teší ma, že som si napravil chuť."



Pep Guardiola, tréner Manchestru City: "Som veľmi šťastný. Rovnako som spokojný, aký sme mali prechod do útoku. Hrali sme veľmi dobre v prvom polčase, hlavne v prvých 15-20 minútach. Mali sme veľa šancí a mohli sme pridať aj ďalšie góly. Máme veľa hráčov, aj mladí odohrali kvalitný duel. Atmosféra bola fantastická, diváci stále spievali. Som šťastný, že sme tu mohli hrať a budem rád, keď sa ešte niekedy vrátim do Bratislavy alebo na Slovensko."

2. kolo Liga Majstrov:



ŠK Slovan Bratislava - Manchester City 0:4 (0:2)



Góly: 8. Gündogan, 15. Foden, 58. Haaland, 78. McAtee. Rozhodcovia: Massa - Meli, Alassio (všetci Tal.), bez kariet, 22.500 divákov.



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Savvidis, Ignatenko (62. Szöke), Tolič (78. Marcelli) - Barseghjan (85. Mak), Strelec (78. Pauschek), Weiss (62. Zuberu)



ManCity: Ortega - Lewis, Akanji (60. Ruben Dias), Stones, Gvardiol (78. Walker) - Matheus Nunes, Gündogan - Savinho, Foden (78. Grealish), Doku - Haaland (60. McAtee)

Správu budeme aktualizovať