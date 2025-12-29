|
Na balkóne bytu v Banskej Bystrici našli mŕtvu ženu, polícia začala trestné stíhanie
Polícia vyšetruje nález tela ženy na balkóne na sídlisku Sásová. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ...
29.12.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje nález tela ženy na balkóne na sídlisku Sásová. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, polícia bola v pondelok dopoludnia privolaná do jedného z bytov na banskobystrickom sídlisku.
Na balkóne predmetného bytu bolo nájdené telo ženy. „Privolaný súdny lekár nariadil pre určenie presnej príčiny smrti súdnu pitvu. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie," uvádza polícia.
Zdroj: SITA.sk - Na balkóne bytu v Banskej Bystrici našli mŕtvu ženu, polícia začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
