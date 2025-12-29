Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.12.2025
 Meniny má Milada
 Z domova

29. decembra 2025

Na balkóne bytu v Banskej Bystrici našli mŕtvu ženu, polícia začala trestné stíhanie


Tagy: Mŕtvola nález tela

Polícia vyšetruje nález tela ženy na balkóne na sídlisku Sásová. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ...



policia policajne auto 676x487 29.12.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje nález tela ženy na balkóne na sídlisku Sásová. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, polícia bola v pondelok dopoludnia privolaná do jedného z bytov na banskobystrickom sídlisku.


Na balkóne predmetného bytu bolo nájdené telo ženy. „Privolaný súdny lekár nariadil pre určenie presnej príčiny smrti súdnu pitvu. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie," uvádza polícia.


Zdroj: SITA.sk - Na balkóne bytu v Banskej Bystrici našli mŕtvu ženu, polícia začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mŕtvola nález tela
Počas Vianoc zomrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach, Miroslav Hájek sa dožil 70 rokov
Policajti môžu naďalej cestovať vlakmi zadarmo, ministerstvo vnútra vyvracia šíriace sa fámy

