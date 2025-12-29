Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.12.2025
 Meniny má Milada
 24hod.sk    Z domova

29. decembra 2025

Policajti môžu naďalej cestovať vlakmi zadarmo, ministerstvo vnútra vyvracia šíriace sa fámy


Príslušníci Policajného zboru (PZ) SR budú môcť aj naďalej využívať vlakovú dopravu so železničným preukazom. Uviedol to hovorca



29.12.2025 (SITA.sk) - Príslušníci Policajného zboru (PZ) SR budú môcť aj naďalej využívať vlakovú dopravu so železničným preukazom. Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, v reakcii na šíriace sa nepravdivé informácie o zrušení tohto benefitu. Policajti môžu cestovať vlakmi na základe dodatku k dohode o používaní železničných preukazov medzi Ministerstvom vnútra SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), pričom predmetný benefit je súčasťou opatrení na stabilizáciu personálnej situácie v PZ.


„Policajt môže na požiadanie získať železničný preukaz s vlastným evidenčným číslom za symbolický ročný poplatok 20 eur. Ostatnú časť nákladov hradí Ministerstvo vnútra SR. Preukaz je platný len v kombinácii so služobným preukazom a vydáva sa na jeden kalendárny rok," pripomenul Neumann.

Doplnil, že od začiatku tohto roka daný benefit využilo viac ako 3 200 policajtov. „Na základe dohody môže vlakový personál v prípade potreby požiadať policajta cestujúceho vlakom o asistenciu alebo vykonanie služobného zákroku v súlade so zákonom o Policajnom zbore," dodal Neumann s tým, že sa to týka najmä situácií, keď cestujúci vo vlaku obťažujú okolie, alebo sa dopúšťajú priestupkov či trestných činov.


Zdroj: SITA.sk - Policajti môžu naďalej cestovať vlakmi zadarmo, ministerstvo vnútra vyvracia šíriace sa fámy © SITA Všetky práva vyhradené.

