Štefan Tarkovič zostáva trénerom slovenskej reprezentácie

Hre bol aj Weiss st.

Kľúčové je uspieť v Lige národov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie zostáva Štefan Tarkovič. Po stredajšom zasadnutí výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu to potvrdil prvý muž slovenského futbalu Ján Kováčik.Tarkovič vedie futbalovú reprezentáciu SR od októbra 2020, zmluvu mal do konca decembra 2021. V súvislosti s možnou zmenou sa hovorilo najmä o návrate Vladimír Weissa staršieho na post kormidelníka reprezentácie SR, k tomu však napokon neprišlo. "Oslovili sme Vlada Weissa, no keď stroskotali tieto rokovania, druhou možnosťou bol Štefan Tarkovič," uviedol prezident SFZ.Slováci pod vedením Tarkoviča v roku 2021 neuspeli v kvalifikácii o postup na MS 2022. V H-skupine obsadili tretiu priečku za Chorvátmi a Rusmi, avšak pred Slovincami, Malťanmi a Cyperčanmi. V desiatich dueloch získali 14 bodov za tri víťazstvá, až päť remíz a dve prehry. Predtým na majstrovstvách Európy slovenský tím nepostúpil z E-skupiny, keď zdolal Poliakov a podľahol Švédom aj Španielom.Národné mužstvo v roku 2022 odohrá prvé zápasy v závere marca - v príprave 25. marca nastúpi v Osle proti Nórsku a 29. marca v Murcii proti Fínsku. V júni a následne v septembri čaká reprezentáciu SR ďalšia edícia Ligy národov a jednoznačným cieľom pre trénera Tarkoviča bude návrat z C do B-divízie."Zmluvu má do 31. 12. 2023, no ak s výberom nepostúpi v Lige národov, tak SFZ môže spoluprácu jednostranne ukončiť. Počkáme si aj na žreb kvalifikácie ME 2024, ale ambíciou bude postup," informoval Kováčik.Štyridsaťosemročný prešovský rodák Tarkovič v rokoch 2013 až 2018 pôsobil ako asistent reprezentačného trénera Jána Kozáka, po jeho abdikácii sa v januári 2019 stal technickým riaditeľom SFZ a v októbri na poste hlavného kouča nahradila Pavla Hapala.Pod vedením Tarkoviča reprezentácia SR od novembra 2020 odohrala spolu 18 duelov s bilanciou šesť víťazstiev, sedem remíz a päť prehier. Post hlavného kouča Tarkovič zastával aj v prípravnom súboji proti Švédom (1:1) v októbri 2018.