Na bezpečnosť počas paralympiády v Paríži dohliadne 25-tisíc policajtov, nasadená bude aj elitná jednotka

21.8.2024 (SITA.sk) - Na poriadok a bezpečnosť počas blížiacich sa paralympijských hier v Paríži (28. augusta až 8. septembra) bude dohliadať približne 25-tisíc policajtov. Ako informoval francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin , pracovať budú v súlade so zavedenými postupmi pri príležitosti olympijských hier, ktoré sa v "meste na Seine" konali od 26. júla do 11. augusta.V porovnaní s OH sa súťaže počas paralympijských hier budú konať iba v dvoch lokalitách - streľba v Chateauroux a zvyšok v Paríži a blízkom okolí. Podľa Darmanina zatiaľ Francúzi nezistili žiadnu "hmatateľnú" teroristickú hrozbu pre paralympiádu.Izraelskú delegáciu pozostávajúcu z 27 športovcov bude 24 hodín denne chrániť elitná policajná jednotka podobne ako počas olympijských hier, všetko súvisí s uprostred napätím na Blízkom východe . Očakáva sa, že otvárací ceremoniál budúci týždeň pritiahne na parížske námestie Place de la Concorde približne 30-tisíc divákov, ďalších asi 15-tisíc ľudí bude mať možnosť sledovať ceremoniál zadarmo na bulvári Champs-Elysees.Policajné sily tiež zabezpečia bezpečnosť štafety s pochodňou, už v nedeľu totiž do Francúzska dorazí plameň z anglickej obce Stoke Mandeville, ktorá je všeobecne považovaná za rodisko paralympijských hier.Okrem uvedeného môže ďalších približne 10-tisíc súkromných agentov pomáhať so zaistením zaistiť bezpečnosti športovcov aj divákov na jednotlivých športoviskách. Šéf organizačného výboru OH a PH 2024 Tony Estanguet informoval, že na paralympiáde sa zúčastní približne 4400 športovcov a súťažiť budú v 19 lokalitách, pričom olympiáda hostila až 10500 športovcov na 41 športoviskách. Organizátori doteraz predali cca 1,7 z 2,8 milióna dostupných vstupeniek na celé PH.Aj počas parížskej paralympiády sa uskutočnia súťaže na tenisových dvorcoch Rolanda Garrosa, o medaily v paraatletike budú športovci bojovať na Stade de France a využité budú aj hala Bercy či La Défense Arena. Súťažiť sa bude aj pred známou Invalidovňou či pod ikonickom Eiffelovou vežou. Vo Francúzsku bude mať zastúpenie aj Slovensko, o cenné kovy bude bojovať dovedna 26 športovcov spod Tatier.