Prvý zápas play off LM: Slovan Bratislava remizoval na pôde Midtjyllandu 1:1 v 1. zápase play off

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali na ihrisku dánskeho FC Midtjylland 1:1 v prvom zápase play off Ligy majstrov. Ich gól strelil v 59. minúte Cesar Blackman, na ktorého zásah odpovedal Edward Chilufya. Odveta je na programe v stredu 28. augusta od 21.00 h v Bratislave.



Slovan si odniesol dobrý výsledok do odvety. V prípade úspechu budúcu stredu môže napodobniť tri slovenské kluby, ktoré si v ére samostatnosti zahrali v najprestížnejšej klubovej súťaži. V sezóne 1997/98 sa to ako prvému zo Slovenska podarilo klubu 1. FC Košice. Pamätná je aj cesta Artmedie Petržalka z ročníka 2005/06 pod vedením Vladimíra Weissa st., súčasného kormidelníka Slovana. Naposledy si zahrala v najprestížnejšej klubovej súťaži MŠK Žilina v edícii 2010/11. Midtjylland má šancu na druhú účasť v skupinovej fáze, v sezóne 2020/21 získal dva body v šiestich dueloch a skončil štvrtý v D-skupine za Liverpoolom, Atalantou a Ajaxom.

prvý zápas play off LM:



FC Midtjylland - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)



Góly: 79. Chilufya - 59. Blackman, ŽK: Osorio - Szöke. Rozhodcovia: Hernandez - Naranjo, Sanchez Rojo (všetci Šp.), 9202 divákov.



Midtjylland: Olafsson - Andersson, Diao, Bech Sörensen, Juninho (64. Gabriel) - Osorio (46. Brynhildsen), Ch. Sörensen, Martinez, Simsir (84. Krüger-Johnsen) - Franculino (84. Askildsen), Buksa (75. Chilufya)



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Wimmer, Zuberu (26. Szöke) - Bajrič, Kucka - Barseghjan (81. Marcelli), Tolič (81. Savvidis), Weiss (72. Mak) - Strelec (81. Metsoko)

Slovan vyrukoval na dánskeho majstra v rozostavení 4-2-3-1 na hrote so Strelcom. V útoku ho podporovali na krajoch Barseghjan s Weissom. Útočník Metsoko, ktorý posilnil tím v utorok, bol na lavičke náhradníkov. Úvod priniesol opatrnosť na oboch stranách. V 9. minúte urobil obrovskú chybu brankár Takáč, no Simsir vo veľkej šanci nemieril presne. Po štvrťhodine hry zahrozil z diaľky Osorio, ktoré pokus skončil na žrdi. Domáci boli útočne aktívnejší, Slovan čakal na rýchle kontry a po dvadsiatich minútach Weiss našiel Bajriča, no zakončenie mu nevyšlo. V 26. minúte musel tréner "belasých" pristúpiť k vynútenej zmene, zraneného Zuberuho nahradil Szöke. Hostia mohli krátko na to otvoriť skóre, Toličovu strelu tečoval Strelec pätičkou, no Olafsson vytiahol dôležitý zákrok. Tolič sa následne dostal opäť k lopte, prestrelil však bránku. Spoza šestnástky zakončil Barseghjan, brankár domácich držal stav 0:0. V 40. minúte sa dostal do úniku Osoriu a Takáč vytlačil pokus na konštrukciu.



Po zmene strán bol stále viac aktívnejší. V 56. minúte sa pripomenul Strelec, s ktorého pokusom Olafsson nemal problém. Po hodine hry si Blackman vymenil loptu s Barseghjanom a panamský obranca trafil presne medzi nohy domáceho brankára. Midtjylland bol blízko vyrovnania, Franculino preloboval Takáča, no lopta skončila na pravej žrdi. Slovan bol tiež nebezpečný, opäť sa pripomenul na pravej strane Blackman, ktorého center našiel Strelca, útočník však nemieril presne. Po prihrávke striedajúceho Maka si vytvoril priestor pred šestnástkou Tolič, Olafsson vyrazil strelu na roh. Na druhej strane sa Franculino po chybe Bajriča dostal sám pred bránou, netrafil presne. Krátko na to však už Chilufya dostal prihrávku od Becha Sörensena a poslal ju presne k pravej žrdi. Dánsky tím mohol ísť aj do vedenia, Simsirovu strelu však zlikvidoval skvelým zákrokom Takáč. V úplnom závere mohol Gabriel preklopiť výsledok na stranu Midtjyllandu, zakončil však mimo bránku.