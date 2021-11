Poslancom okolo Tomáša Tarabu prekáža dúhová vlajka na verejných budovách, chcú to zakázať zákonom

Vyvesením vlajky podporujú ideológiu

Upozornila na dodržiavanie práv

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 - Na budovy a v budovách štátnych orgánov vrátane sídla verejného ochranu práv má byť zakázané vyvesovať symboly, ktoré sa viažu na niektorú ideológiu.V novele zákona o štátnych symboloch to navrhujú poslanci okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, o ktorej bude parlament rokovať na poslednej tohtoročnej riadnej schôdzi parlamentu. Tá sa začína budúci týždeň v utorok 23. novembra.Poslanci svojím návrhom podľa všetkého reagujú na to, že verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová viackrát vyvesila na svoje sídlo dúhovú vlajku, ktorá je symbolom LGBTI osôb a podporila pochod menšín, ktoré sa hlásia ku komunite lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.Podľa nezaradených poslancov Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu, Jána Podmanického a Filipa Kuffu Slovenská republika sa podľa ústavy neviaže na nijakú ideológiu.Hovoria, že v ostatnom období sa postupne rozmáha trend, pri ktorom niektoré orgány SR alebo verejné inštitúcie verejne podporujú niektoré ideológie vyvesením vlajky prezentujúcej takúto ideológiu.„Týmto konaním nielen porušujú Ústavu SR, ale navyše významne polarizujú spoločnosť. Máme za to, že štátne orgány a inštitúcie nie sú miestom, kde sa má presadzovať určitá ideológia a už vôbec nie miesto, ktoré sa k takejto ideológii hlási,“ uviedli v dôvodovej správe k predkladanej novele zákona. Podľa nich štátne orgány si musia zachovať názorovú pluralitu.Ombudsmanka Patakyová v stanovisku priamo na predloženú poslaneckú novelu nereagovala. Upozornila však na dodržiavanie práv osôb LGTI.„Verejná ochrankyňa práv v minulých rokoch zavesila vlajku z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv, čím chcela pripomenúť, že v našej krajine stále nedošlo k zlepšeniu štandardu ochrany základných práv osôb LGBTI napriek tomu, že takáto povinnosť pre nás vyplýva z medzinárodných záväzkov,“ povedala pre agentúru SITA Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu ombudsmanky.Pripomenula, že viaceré budovy (Prezidentský palác, budova Národnej rady SR, Bratislavský hrad a ďalšie dominanty) sa podobne pri rôznych príležitostiach osvetľujú rozličnými symbolickými farbami na vyjadrenie podpory napríklad ľuďom s autizmom (Svetový deň povedomia o autizme, modrá farba) či predčasne narodeným deťom (Svetový deň predčasne narodených detí, purpurová farba).