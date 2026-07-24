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24. júla 2026

Prieskum ukázal cezhraničný paradox, Slováci majú k Babišovi bližšie než Česi k Ficovi


Tagy: Český premiér Prieskum slovenský premiér

Výsledky prieskumu súčasne napovedajú, že vnímanie premiérov je rozdelené podľa sympatií k domácim politickým stranám. Kým Slovákom je český premiér



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babis fico 24.7.2026 (SITA.sk) - Výsledky prieskumu súčasne napovedajú, že vnímanie premiérov je rozdelené podľa sympatií k domácim politickým stranám.


Kým Slovákom je český premiér Andrej Babiš sympatický, Robert Fico si u českých občanov vysokú priazeň nenašiel. Vyplynulo to z československého prieskumu, ktorý vznikol v spolupráci portálu 360tka.sk a mediálneho projektu Moravec.cz. Prieskum ukázal veľký kontrast v názoroch Čechov a Slovákov na aktuálnych premiérov.

Rozdelenie podľa politických strán


Dáta za Slovensko o vnímaní Andreja Babiša zbierala agentúra Focus pre 360tku na vzorke 1 027 respondentov. Agentúra Ipsos zbierala dáta o vnímaní Roberta Fica za Českú republiku pre web Moravec.cz na vzorke 1 136 respondentov.

Prieskum ukázal, že sympatie k českému premiérovi má 47 percent Slovákov. Osem percent z nich chová k Babišovi silnú sympatiu a 39 percent bežnú sympatiu. Nesympatický je Babiš 45 percentám Slovákov, pričom 12 percent deklarovalo silnú nesympatiu.

Babiš si tak získal sympatie takmer polovice Slovákov. To sa však nedá povedať o Čechoch vo vzťahu k slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Negatívny názor na neho má až 60 percent českých občanov. Silnú nesympatiu k Ficovi v prieskume vyjadrilo 39 respondentov a bežnú nesympatiu deklarovalo 21 percent. Slovenský premiér je sympatický len 23 percentám Čechov.

Najväčšie nesympatie


Výsledky prieskumu súčasne napovedajú, že vnímanie premiérov je rozdelené podľa sympatií k domácim politickým stranám. Český premiér je najviac sympatický voličom strany Smer-SD (77 %) a hnutia Republika (60 %). Naopak, opozičným voličom Babiš sympatický nie je. Až 71 percent voličov Progresívneho Slovenska nemá na Babiša pozitívny názor.

Ak ide o českú stranu, Fico je najviac sympatický voličom hnutia Andreja Babiša ANO. Slovenský premiér je sympatický 46 percentám voličov tohto hnutia. S obrovskou mierou nesympatie sa slovenský premiér stretáva u voličov hnutia Starostové a nezávislí, z ktorých až 93 percent vníma Fica negatívne.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal cezhraničný paradox, Slováci majú k Babišovi bližšie než Česi k Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Český premiér Prieskum slovenský premiér
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