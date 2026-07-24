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24. júla 2026

Šéfka ECB Lagardová pripustila možné zvýšenie úrokových sadzieb už v septembri


Tagy: Ceny ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Úroková sadzba

Vyostrenie konfliktu na Blízkom východe a rast cien ropy podľa Európskej centrálnej banky zvyšujú riziko opätovného zrýchlenia inflácie v eurozóne.



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germany_european_central_bank_333_2 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Vyostrenie konfliktu na Blízkom východe a rast cien ropy podľa Európskej centrálnej banky zvyšujú riziko opätovného zrýchlenia inflácie v eurozóne.


Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni 2,25 percenta, no zároveň naznačila, že už v septembri môže pristúpiť k jej zvýšeniu.

Dôvodom sú rastúce inflačné riziká spojené s novým vyostrením konfliktu na Blízkom východe a prudkým rastom cien ropy.

Jednomyseľné rozhodnutie


Prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla, že rozhodnutie ponechať sadzby bez zmeny bolo jednomyseľné, hoci viacerí členovia Rady guvernérov už uvažovali aj o ich zvýšení.

Podľa nej útoky jemenských Húsíov v Červenom mori a rast cien energií zvyšujú riziká pre cenový vývoj v eurozóne.

„Riziká pre inflačný výhľad sa posunuli smerom nahor,“ povedala Lagardová. Podľa šéfky ECB by dlhšie obdobie vysokých cien energií mohlo zdražovanie rozšíriť aj do ďalších oblastí ekonomiky vrátane cien tovarov, služieb a miezd.

Dodala, že vývoj situácie je mimoriadne neistý, keďže udalosti na Blízkom východe sa menia zo dňa na deň.

Napätie pretrváva


Napätie v regióne opäť obmedzilo lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou a zemným plynom. Cena severomorskej ropy Brent počas štvrtka prekročila hranicu 100 dolárov za barel.


Zdroj: SITA.sk - Šéfka ECB Lagardová pripustila možné zvýšenie úrokových sadzieb už v septembri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Úroková sadzba
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