|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júla 2026
Šéfka ECB Lagardová pripustila možné zvýšenie úrokových sadzieb už v septembri
Vyostrenie konfliktu na Blízkom východe a rast cien ropy podľa Európskej centrálnej banky zvyšujú riziko opätovného zrýchlenia inflácie v eurozóne.
Zdieľať
24.7.2026 (SITA.sk) - Vyostrenie konfliktu na Blízkom východe a rast cien ropy podľa Európskej centrálnej banky zvyšujú riziko opätovného zrýchlenia inflácie v eurozóne.
Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni 2,25 percenta, no zároveň naznačila, že už v septembri môže pristúpiť k jej zvýšeniu.
Dôvodom sú rastúce inflačné riziká spojené s novým vyostrením konfliktu na Blízkom východe a prudkým rastom cien ropy.
Prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla, že rozhodnutie ponechať sadzby bez zmeny bolo jednomyseľné, hoci viacerí členovia Rady guvernérov už uvažovali aj o ich zvýšení.
Podľa nej útoky jemenských Húsíov v Červenom mori a rast cien energií zvyšujú riziká pre cenový vývoj v eurozóne.
„Riziká pre inflačný výhľad sa posunuli smerom nahor,“ povedala Lagardová. Podľa šéfky ECB by dlhšie obdobie vysokých cien energií mohlo zdražovanie rozšíriť aj do ďalších oblastí ekonomiky vrátane cien tovarov, služieb a miezd.
Dodala, že vývoj situácie je mimoriadne neistý, keďže udalosti na Blízkom východe sa menia zo dňa na deň.
Napätie v regióne opäť obmedzilo lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou a zemným plynom. Cena severomorskej ropy Brent počas štvrtka prekročila hranicu 100 dolárov za barel.
Zdroj: SITA.sk - Šéfka ECB Lagardová pripustila možné zvýšenie úrokových sadzieb už v septembri © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni 2,25 percenta, no zároveň naznačila, že už v septembri môže pristúpiť k jej zvýšeniu.
Dôvodom sú rastúce inflačné riziká spojené s novým vyostrením konfliktu na Blízkom východe a prudkým rastom cien ropy.
Jednomyseľné rozhodnutie
Prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla, že rozhodnutie ponechať sadzby bez zmeny bolo jednomyseľné, hoci viacerí členovia Rady guvernérov už uvažovali aj o ich zvýšení.
Podľa nej útoky jemenských Húsíov v Červenom mori a rast cien energií zvyšujú riziká pre cenový vývoj v eurozóne.
„Riziká pre inflačný výhľad sa posunuli smerom nahor,“ povedala Lagardová. Podľa šéfky ECB by dlhšie obdobie vysokých cien energií mohlo zdražovanie rozšíriť aj do ďalších oblastí ekonomiky vrátane cien tovarov, služieb a miezd.
Dodala, že vývoj situácie je mimoriadne neistý, keďže udalosti na Blízkom východe sa menia zo dňa na deň.
Napätie pretrváva
Napätie v regióne opäť obmedzilo lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou a zemným plynom. Cena severomorskej ropy Brent počas štvrtka prekročila hranicu 100 dolárov za barel.
Zdroj: SITA.sk - Šéfka ECB Lagardová pripustila možné zvýšenie úrokových sadzieb už v septembri © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na Bratislavskom hrade aj v centre mesta ožije história. Korunovačné dni ponúknu desiatky podujatí – VIDEO, FOTO
Na Bratislavskom hrade aj v centre mesta ožije história. Korunovačné dni ponúknu desiatky podujatí – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Peňaženka ako najcitlivejší orgán? Rusko výrazne obmedzuje práva kritikov Kremľa žijúcich v zahraničí
Peňaženka ako najcitlivejší orgán? Rusko výrazne obmedzuje práva kritikov Kremľa žijúcich v zahraničí