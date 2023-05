Na bratislavskom Kamzíku otvorili nové Centrum ekovýchovy, ponúkne aj kurzy včelárstva pre začiatočníkov (foto)

Myšlienka vznikla v roku 2015

10.5.2023 (SITA.sk) - V rekreačnom areáli na bratislavskom Kamzíku funguje od stredy nové Centrum ekovýchovy. Slúžiť bude ako zázemie pre organizovanie rôznych kurzov a seminárov týkajúcich sa ochrany prírody pre školy, aj širokú verejnosť.Spolu s ním sprístupnili aj okolitý areál – arborétum s desiatkami vzácnych stromov. Informovala o tom prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková Mestské lesy v Bratislave získali vďaka novému centru priestor na rozvíjanie lesníckej pedagogiky. Vzniknuté prednáškové miestnosti budú mať využitie aj pri odborných prednáškach či seminároch na lesnícke témy.„Myšlienka vzniku Centra ekovýchovy na Kamzíku, kde by bolo možné bez ohľadu na počasie ponúkať programy školám či verejnosti, vznikla v roku 2015, odkedy sa intenzívne venujeme lesnej pedagogike. Práve environmentálna výchova je jeden z hlavných pilierov činnosti mestských lesov a teším sa, že deti z bratislavských škôl získali na tieto aktivity zázemie na úrovni 21.storočia,“ uviedol riaditeľ mestských lesov Marek Páva.Mestské lesy realizovali projekt v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT spolu s rakúskou Viedňou a občianskym združením Daphne - Inštitútom aplikovanej ekológie, financovaný bol prevažne z eurofondov.Centrum ekovýchovy tvorí trojica prepojených objektov obložených drevom. Budova je nízkoenergetická a pracuje so zrážkovou vodou, ktorá sa zadržiava a vracia späť do prírody.Novovzniknuté centrum bude v prevádzke hlavne počas pracovných dní, v rámci ktorých sa tam budú konať kurzy pre deti z bratislavských škôl. Cez víkendy ponúkne aktivity pre širšiu verejnosť.Kurzy, školenia či odborné stretnutia sa budú týkať rôznych tém, ako je starostlivosť o les, chov včiel, spoznávanie drevín a živočíchov či myšlienky podpory biodiverzity v dotyku vzácneho prírodného územia hlavného mesta. V máji sú na programe napríklad aj kurzy včelárstva pre začiatočníkov.Arborétum bude prístupné na prechádzky v čase mimo konania kurzov, najmä poobede a cez víkendy. Záhradu tvoria vzácne, pre naše územie exotické, viac ako storočné dreviny, ktoré boli vysadené koncom 19. a začiatkom 20. storočia.Pôvodne záhradu vlastnila a arborétum vybudovala zrejme rodina Pálffyovcov. Pre verejnosť bolo roky neprístupné, s vybudovaním Centra ekovýchovy ho opäť otvorili.„Arborétum je aj malým náučným chodníkom, kde sú k videniu rôzne vzácne cyprušteky, jedle biele, smrekovce opadavé, douglaska tisolistá a množstvo ďalších drevín,“ doplnil námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie Jakub Mrva.