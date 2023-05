Pohoda deň_FM prinesie do štúdií Slovenského rozhlasu deň plný pohody

Aj tento rok festival Pohoda v spolupráci s Rádiom_FM prinesie deň plný pohody, skvelej hudby a festivalovej atmosféry vo vysielaní Rádia_FM, ktoré podporuje domácu hudobnú scénu. Pohoda deň_FM sa bude konať 12. mája v štúdiách Slovenského rozhlasu počas celého dňa. Vstup je voľný.

V predstihu tak budú mať návštevníci možnosť “ochutnať”, čo ich na Pohode tento rok v júli čaká. Pete & Bas z Británie predvedú, ako znie rap v podaní dvoch sedemdesiatnikov. Londýnske duo O. vám organizátori predstavia ako objav z festivalu Eurosonic. Slovenskú hudobnú scénu zastúpi popová Zea, drumnbass&popový projekt Meowlau X Val, undergroundový raper Dušan Vlk, indie rockoví Krstní otcovia, DJka TRANSmisia a duo Waterbased, ktoré nedávno vydalo debutový album. Zastúpená bude aj Ukrajina, svoj set odohrá DJ Lazy Jesus so svojím projektom UA TRIBAL.

"Neviem, či niekde na svete vôbec existuje také úprimné prepojenie verejnoprávneho média a festivalu. Je skvelé, že nás stále spája nielen láska k hudbe, ale aj rovnaké hodnoty. Aj tento rok sa ich počas Pohoda dňa_FM budeme snažiť preniesť medzi poslucháčov a tiež medzi všetkých, ktorí nás navštívia v priestoroch Slovenského rozhlasu," hovorí o Pohoda dni_FM riaditeľka Rádia_FM Janka Imrichová.



Súčasťou Pohoda Dňa_FM bude aj literatúra a legendárny turnaj v stolnom futbale, v ktorom návštevníci budú môcť vyhrať lístky na Pohodu a oficiálna tlačová konferencia, na ktorej organizátori predstavia ďalšie novinky z festivalu. Porozprávame sa aj o ďalších plánoch, ktoré máme v rámci projektu Pohoda - Zveľaďujeme slobodu, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP (www.eeagrants.sk). Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Od rána do noci bude fungovať aj Pohoda shop, v ktorom len počas tohto dňa bude k dispozícii 119 permanentiek za zvýhodnenú cenu 119€ a všeličo z festivalového merchu.

„Pohoda Deň_FM je pre nás vždy znamením, že festival sa blíži. Je to náš najdôležitejší mediálny deň, vážime si fantastickú spoluprácu s Rádiom_FM. Máme vyskladaný skvelý program, tešíme sa na stretnutie s priateľmi a priateľkami z rádia a hlavne na návštevníčky a návštevníkov, ktorí vždy v priestoroch Slovenského rozhlasu vytvoria výnimočnú atmosféru,“ povedal o Pohoda Dni_FM Michal Kaščák.

Vstup na podujatie je voľný. Okrem koncertov budú môcť návštevníci vidieť naživo aj vysielanie Rádia_FM. Koncertné štúdiá majú limitovanú kapacitu, odporúčame preto prísť čo najskôr.

PROGRAM:

8:00 – 10:00 – Ráno na eFeMku s Dominikou a Martinom

8:00 – 9:00 TRANSmisia (SK) – Malé koncertné štúdio

9:00 – 10:00 UA TRIBAL (The Lazy Jesus) (UA) – Malé koncertné štúdio

10:15 – 11:00 – Verejná tlačová konferencia festivalu Pohoda – Malé koncertné štúdio

14:00 – 18:00 – Popo_FM

14:00 – 15:00 Zea (SK) – Malé koncertné štúdio

15:00 – 16:00 Krstní otcovia (SK) – Malé koncertné štúdio

16:30 – 17:30 Waterbased (SK) – Malé koncertné štúdio

18:00 – 23:00 Večerný program

18:00 – 19:00 Meowlau X Val (SK) – Veľké koncertné štúdio

19:00 – 20:00 UA TRIBAL (The Lazy Jesus) (UA) – Malé koncertné štúdio

20:00 – 21:00 Pete & Bas (GB) – Veľké koncertné štúdio

21:00 – 22:00 O. (GB) – Malé koncertné štúdio

22:00 – 23:00 Dušan Vlk (SK) – Veľké koncertné štúdio



Pete & Bas (GB)

Návštevníci budú mať možnosť vypočuť si, ako znie britský drill v podaní Pete & Bas, dvoch sedemdesiatnikov a dôchodcov, ktorí miešajú cockney so súčasným britským slangom v chytľavých rapových skladbách. Prvý track vydali v roku 2018 a dnes majú za sebou spolupráce s menami ako Dizzee Rascal, Jaykae, Mist, D Double E, Giggs, Headie One či Dave. Jedno je isté, dnes nezáleží koľko máte rokov, ak máte takmer trištvrte milióna sledovateľov na Instagrame.



O. (GB)

Mladé londýnske duo O. tvoria barytón-saxofonista Joseph Henwood a bubeníčka Tash Keary a len prednedávnom vydali svoj debutový singel “OGO“. Duo začalo improvizovať doma len s akustickým saxofónom a bicími a potom si zabezpečili čas v štúdiu, aby mohli začať ďalej experimentovať s gitarovými pedálmi, zosilňovačmi a štúdiovými efektmi, pričom všetky posúvajú hranice svojich dvoch nástrojov. Začali tvoriť počas pandemického lockdownu a stačilo im mať za sebou iba jedno živé vystúpenie, aby ich ako predskokanov na svoje turné zavolali black midi.



UA TRIBAL (The Lazy Jesus) (UA)

UA TRIBAL je hudobno-vizuálny projekt ukrajinského producenta a DJa The Lazy Jesus, v ktorom kombinuje rôzne rytmy a beaty s ukrajinským folklórom. V setoch sa zameriava hlavne na spojenie etno hudby nielen z Ukrajiny, ale aj rôznych kútov sveta, ktoré spája do zaujímavej tanečnej hudby. Ako DJ vystupoval v Berlíne, Barcelone, Paríži, Vilniuse, či na Bali. Na Ukrajine vystupuje najmä ako rezident v kyjevskom klube HVLV a pôsobí aj ako hudobný editor v známom ukrajinskom vydavateľstve Masterskaya.



Zea (SK)

Speváčka Zea len prednedávnom vydala svoj debutový album Burning Light, ktorý jej produkoval slovensko-kanadský producent Milan André. Na konte má aj viacero úspešných hudobných spoluprác, napr. s českým raperom Pauliem Garandom (Loco, Colours, Honey). Za svoje hudobné idoly uvádza Sade a Selah Sue a práve na koncerte druhej menovanej sa rozhodla, že sa chce venovať hudbe. Šla si za svojím snom a minulý rok už vystúpila ako predskokanka práve na pražskom koncerte Selah Sue.



Meowlau X Val (SK)

Meowlau x Val je drumnbass&popový projekt, ktorý vlani vystrelil na domácej scéne vďaka debutovému EP Nevermind. Ženské duo Meowlau (Laura Jašková) a Val (Valentina Vlková) dopĺňa bubeník a majster live dramáčových beatov, Martin Miklis. Hudba tejto skupiny je plná silných atmosfér a v spojení s energickými beatmi a anglickými textami vťahujú poslucháčov do deja a vytvárajú z nich najpodstatnejšiu časť celku. Ich hudba a vystúpenia sa dajú opísať aj dvoma slovami: energickosť a úprimnosť.



Dušan Vlk (SK)

Prešovské knieža a autor alternatívneho rapového soundu, ktorý by sa dal len ťažko zaradiť do jednej disciplíny. Phonk, LO-FI, či trap ovplyvnený štipkou punkovej atmosféry je základom Dušanovho debutového albumu ASTHMABOY, ktorý vyšiel v decembri 2021 a doteraz tvorí podstatu koncertov. Od augusta 2022 tieto divoké sety dopĺňa aj nové EP KORPORÁT, ktoré sa nesie v podobnom zvuku. Vo februári 2023 vydal EP s názvom ANTIKAPITALISTICKÝ MERCEDES.



Krstní otcovia (SK)

Mladá bratislavská kapela Krstní otcovia je “poskladaná“ z piatich krstných otcov, ktorí už raz krstili. Na prvý pohľad ide o typickú indie-rockovú kapelu, no v setoch opakovane prekvapujú vpádom do dekonštruktívneho progresívneho rocku a prechodmi od nacvičených skladieb do spontánnych improvizácií. Skupina momentálne patrí k tomu najzaujímavejšiemu, čo na Slovensku priniesla hudobná scéna v ostatnej dobe. Svedčí o tom aj nominácia na Radio_Head Awards v kategórii Objav roka.



TRANSmisia (SK)

Bratislavská DJka TRANSmisia je zmesou post-klubového zvuku elektronickej hudby, ovplyvnenej queer zvukom, soundcloudovými remixami a dekonštruktívnymi setmi. Pod vplyvom undergroundu a hyperpopu umelkýň ako SOPHIE, Arca alebo Laura Les, je zárukou kombinovania rytmických melódií a smiešnych zvukov. Z lokálnej scény sa objavila vo FUGE, WAXE, Novej Cvernovke a vystúpila aj na Koncerte pre Matúša a Juraja pri otváraní Slovenskej Teplárne.



Waterbased (SK)

Waterbased spájajú nežnosť a intimitu ľudskosti s vnútorným výbuchom pocitov. Ich hudobné trenie žánrov dream/art popu, noisy, trip hopu vytvára generatívne originálne kombinácie transformovaných telies v úmyselnej hre. V roku 2020 boli nominovaní v kategórii Objav roka na Radio Head Awards. Český magazín Fullmoon zaradil duo v roku 2021 medzi „11 nádejí zo Slovenska“. Po dvojročnej práci a odohratých koncertoch Waterbased vydali debutový album Silent Regions, na ktorého produkovaní albumu sa podieľali známe mená na elektronickej scéne Jonatán Pastirčák (Isama Zing) a Ondrej Mikula (Aid Kid).