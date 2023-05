Festival Uprising predstavil ďalšie mená, poteší fanúšikov elektroniky

Zverejnenie nových umelcov na 16. ročníku festivalu Uprising prináša fanúšikom reggae, grime, elektroniky a hip-hopu niekoľko nových zahraničných i domácich mien. Festival sa uskutoční na Zlatých pieskoch v Bratislave v dňoch 25. až 26. augusta.







"Šestnásty ročník festivalu Uprising bude žánrovo opäť veľmi pestrý, čo potvrdzujú aj najnovšie zverejnené mená tentoraz s výrazným zastúpením grime scény spomedzi zahraničných aj slovenských umelcov. Na úvod spomeňme headlinera tohto ročníka Dizzee Rascala, hudobníka a producenta The Bugft.MC Flowdan, ale tiež silné mená lokálnej scény Gleba a Smack One," povedal Moravčík.Na festivale vystúpi aj trojica britského drum and bassu Ed Rush, Optical a Audio a ich b2b set. Predstavia sa i britská raperka Lady Lykez či jeden z pilierov britskej klubovej scény The Bug s posilou legendárneho Mc Flowdan, ktorí sľubujú gigantickú šou v podobe špeciálneho dubstep a grime setu, avizoval Moravčík. Uprising Festival 2023 obohatí aj hip-hopová legenda z Brooklynu, člen Gang Starr Foundation Jeru the Damaja.Okrem toho sa predstavia aj ďalšie veľké hviezdy z Anglicka, ako napríklad Macka B, Brother Culture, Congo Natty alebo Asian Dub Foundation. "Premiérovo uvidíme legendu reggae a dancehallu Barringtona Levyho z Jamajky a tiež kapelu Steel Pulse, ktorej členovia sú reggae žánru verní už 40 rokov a ako prvá reggae kapela získali cenu Grammy za najlepší reggae album," doplnil Moravčík.Ďalšiu premiéru na festivale bude mať francúzska úderka L'Entourloop, ako aj New York Ska-Jazz Ensemble, Camo & Krooked ft. Daxta a mnoho ďalších zahraničných interpertov.Z domácej a českej grime a hip-hopovej scény sa na festivale predstavia Gleb, Smack One, Idea, Zverina, Čavalenky. Novú vlnu slovenského rapu zastúpi Porsche Boy. Prvýkrát sa na Uprisingu predstaví aj mladá formácia 58G z Jihlavy.Fanúšikovia slovenského a českého reggae sa môžu tešiť na stálice Medial Banana, českých ska matadorov Green Smatroll, príde aj MC Rida Radar, Cocoman & Pokyman predstavia exkluzívnu spoločnú šou. Chýbať nebudú ani Superior, Ronald Weedman, Pokrok & MC Vema, Akustikači Abnorman. Milovníkov jungle potešia Ragga Bombs ft. Jimmy Danger a česká dvojica MikkiM & Dave Trumpeteer.