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16. septembra 2026
Na Bučeka v Nitre bučali, aj tak strelil víťazný gól Slovana. Doma prehrali aj Poprad – VIDEO a Banská Bystrica
Majster na úvod prehral s vicemajstrom, slovanisti odmietli majstrovský ceremoniál. Nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa v Nitre začal pompéznou ceremóniou vyvesenia majstrovského ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Majster na úvod prehral s vicemajstrom, slovanisti odmietli majstrovský ceremoniál.
Nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa v Nitre začal pompéznou ceremóniou vyvesenia majstrovského dresu HK Nitra z minulej sezóny, na ktorej sa nezúčastnili hráči HC Slovan Bratislava.
"Mali sme sa pozerať, ako si vešajú vlajku?“ reagoval asistent trénera hostí Tomáš Surový na webe my.sme.sk. "Je to totálna neúcta,“ pridal názor nitriansky útočník Tomáš Chrenko mladší.
Až 3600 divákov na úvodnej ceremónii tlieskalo v stoji, lenže potom čakalo na gól domácich až do 48. minúty.
To už hostia z Bratislavy viedli 3:0 po zásahoch svojich streleckých obrov Samuela Takáča, Ryana Dmowského a Samuela Bučeka. Slovan nakoniec vyhral v Nitre 4:2 a zvládol za 3 body prvú reprízu finále play-off z minulej sezóny.
Mentálne náročný zápas odohral útočník Slovana Buček, ktorý pred prestupom k "belasým" predtým roky úspešne pôsobil v Nitre.
Pri každom dotyku s pukom na neho plné hľadisko hlasne bučalo a vulgárne mu nadávalo. Iskrilo sa aj na ľade, keďže sa už v prvej tretine strhli dva pästné súboje a rozhodcovia uložili 50 trestných minút.
"Beriem to ako každý iný zápas, ale neočakávam, že ma ľudia vytlieskajú," skonštatoval Buček ešte pred zápasom pre TV JOJ Šport.
Po ňom však mal úsmev na tvári, lebo na začiatku tretej tretiny v presilovej hre strelil víťazný gól Slovana. "Nechcem hovoriť o tom, ako ma ľudia prijali, ale o našom víťazstve," doplnil. Asistent trénera HC Slovan Tomáš Surový skonštatoval, že bol to pravý derby zápas okorenený tým, že nasledoval hneď po minulosezónnom finále play-off.
"Chceli sme začať úspešné a víťazne, čo sa nám podarilo vo veľmi ťažkom prostredí v Nitre a proti veľmi kvalitnému súperovi. Sme veľmi spokojní so štartom. Všetko sa však len začína," vravel Surový podľa webu hknitra.sk.
Domáci kouč Erik Čaládi prehru nechcel zvaľovať na náročný program svojho tímu. Hokejisti Nitry odohrali piaty zápas v rozpätí dvanástich dní a predtým mali náročné konfrontácie proti švédskym a fínskym súperom v Lige majstrov.
"Nechcem hľadať výhovorky. Vedeli sme, čo nás čaká. Musíme sa tomu prispôsobiť, podriadiť tomu všetko, čo potrebujeme, aby sme to zvládli. Do tretej tretiny sme išli oslabení a opäť sme inkasovali. Nakopli sme sa však, chceli sme to otočiť a mužstvo bojovalo. Za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, že ako k tomu pristúpili a chceli sme to zvrátiť," reagoval Čaládi.
Prvé kolo Tipsport ligy 2026/2027 sa nieslo v znamení viacerých derby zápasov. Doma v nich uspeli iba Košice, ktoré zdolali Prešov 4:1. Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3:5 a Poprad so Spišskou Novou Vsou 3:4 po predĺžení.
Na tomto zápase bolo 4123 divákov a fanúšikovia vytvorili burácajúcu atmosféru. Útočnik Spišiakov Danick Martel sa na úvod sezóny blysol dvoma gólmi a asistencioi pri víťaznom góle.
Zrodili sa aj dve rovnaké víťazstvá 5:2 v podaní domácich tímov. Týmto výsledkom vyhrala Žilina nad Trenčínom a Liptovský Mikuláš nad Michalovcami.
"Druhé dejstvo bolo pre nás veľmi pozitívne, pretože sme duel výrazne naklonili na našu stranu, keďže sme ubránili aj oslabenie o dvoch hráčov. Roman Rychlík aj za pomoci obrancov pochytal veľké veci. Góly dali aj sviatočnejší strelci, napríklad Matúš Holenda. Myslím si, že celé mužstvo išlo veľmi dobre, bolo vidieť nasadenie, keďže sme chceli prvý zápas vyhrať. Sme radi, že prišlo dosť divákov a že sme ich mohli potešiť," zhodnotil asistent trénera Žiliny Daniel Babka na webe hockeyslovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Na Bučeka v Nitre bučali, aj tak strelil víťazný gól Slovana. Doma prehrali aj Poprad – VIDEO a Banská Bystrica © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa v Nitre začal pompéznou ceremóniou vyvesenia majstrovského dresu HK Nitra z minulej sezóny, na ktorej sa nezúčastnili hráči HC Slovan Bratislava.
"Mali sme sa pozerať, ako si vešajú vlajku?“ reagoval asistent trénera hostí Tomáš Surový na webe my.sme.sk. "Je to totálna neúcta,“ pridal názor nitriansky útočník Tomáš Chrenko mladší.
Bolo už 0:3
Až 3600 divákov na úvodnej ceremónii tlieskalo v stoji, lenže potom čakalo na gól domácich až do 48. minúty.
To už hostia z Bratislavy viedli 3:0 po zásahoch svojich streleckých obrov Samuela Takáča, Ryana Dmowského a Samuela Bučeka. Slovan nakoniec vyhral v Nitre 4:2 a zvládol za 3 body prvú reprízu finále play-off z minulej sezóny.
Bučali a nadávali
Mentálne náročný zápas odohral útočník Slovana Buček, ktorý pred prestupom k "belasým" predtým roky úspešne pôsobil v Nitre.
Pri každom dotyku s pukom na neho plné hľadisko hlasne bučalo a vulgárne mu nadávalo. Iskrilo sa aj na ľade, keďže sa už v prvej tretine strhli dva pästné súboje a rozhodcovia uložili 50 trestných minút.
"Beriem to ako každý iný zápas, ale neočakávam, že ma ľudia vytlieskajú," skonštatoval Buček ešte pred zápasom pre TV JOJ Šport.
Spokojnosť v Slovane
Po ňom však mal úsmev na tvári, lebo na začiatku tretej tretiny v presilovej hre strelil víťazný gól Slovana. "Nechcem hovoriť o tom, ako ma ľudia prijali, ale o našom víťazstve," doplnil. Asistent trénera HC Slovan Tomáš Surový skonštatoval, že bol to pravý derby zápas okorenený tým, že nasledoval hneď po minulosezónnom finále play-off.
"Chceli sme začať úspešné a víťazne, čo sa nám podarilo vo veľmi ťažkom prostredí v Nitre a proti veľmi kvalitnému súperovi. Sme veľmi spokojní so štartom. Všetko sa však len začína," vravel Surový podľa webu hknitra.sk.
Bez výhovoriek
Domáci kouč Erik Čaládi prehru nechcel zvaľovať na náročný program svojho tímu. Hokejisti Nitry odohrali piaty zápas v rozpätí dvanástich dní a predtým mali náročné konfrontácie proti švédskym a fínskym súperom v Lige majstrov.
"Nechcem hľadať výhovorky. Vedeli sme, čo nás čaká. Musíme sa tomu prispôsobiť, podriadiť tomu všetko, čo potrebujeme, aby sme to zvládli. Do tretej tretiny sme išli oslabení a opäť sme inkasovali. Nakopli sme sa však, chceli sme to otočiť a mužstvo bojovalo. Za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, že ako k tomu pristúpili a chceli sme to zvrátiť," reagoval Čaládi.
Predĺženie pod Tatrami
Prvé kolo Tipsport ligy 2026/2027 sa nieslo v znamení viacerých derby zápasov. Doma v nich uspeli iba Košice, ktoré zdolali Prešov 4:1. Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3:5 a Poprad so Spišskou Novou Vsou 3:4 po predĺžení.
Na tomto zápase bolo 4123 divákov a fanúšikovia vytvorili burácajúcu atmosféru. Útočnik Spišiakov Danick Martel sa na úvod sezóny blysol dvoma gólmi a asistencioi pri víťaznom góle.
Spokojnosť v Žiline
Zrodili sa aj dve rovnaké víťazstvá 5:2 v podaní domácich tímov. Týmto výsledkom vyhrala Žilina nad Trenčínom a Liptovský Mikuláš nad Michalovcami.
"Druhé dejstvo bolo pre nás veľmi pozitívne, pretože sme duel výrazne naklonili na našu stranu, keďže sme ubránili aj oslabenie o dvoch hráčov. Roman Rychlík aj za pomoci obrancov pochytal veľké veci. Góly dali aj sviatočnejší strelci, napríklad Matúš Holenda. Myslím si, že celé mužstvo išlo veľmi dobre, bolo vidieť nasadenie, keďže sme chceli prvý zápas vyhrať. Sme radi, že prišlo dosť divákov a že sme ich mohli potešiť," zhodnotil asistent trénera Žiliny Daniel Babka na webe hockeyslovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Na Bučeka v Nitre bučali, aj tak strelil víťazný gól Slovana. Doma prehrali aj Poprad – VIDEO a Banská Bystrica © SITA Všetky práva vyhradené.
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