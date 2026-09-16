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 24hod.sk    Šport

16. septembra 2026

Španiel De La Fuente sa posunie do päťky najlepšie zarábajúcich trénerov na svete


Tagy: nová zmluva španielska futbalová reprezentácia Tréner

Nová zmluva, ktorá ešte nebola potvrdená najvyššími miestami v španielskom futbale. Tréner španielskeho národného tímu Luis de la Fuente údajne už predĺžil svoju zmluvu do roku ...



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spain_denmark_nations_league_soccer_78972 676x451 16.9.2026 (SITA.sk) - Nová zmluva, ktorá ešte nebola potvrdená najvyššími miestami v španielskom futbale.


Tréner španielskeho národného tímu Luis de la Fuente údajne už predĺžil svoju zmluvu do roku 2030, čiže o dva roky.

Nový kontrakt so Španielskou kráľovskou futbalovou federáciou (RFEF) sa vzťahuje aj na majstrovstvá sveta 2030, ktoré Španielsko získalo ako hostiteľ a kde bude obhajovať svoj tohtoročný titul zo Severnej Ameriky a Mexika.

Nová zmluva, ktorá ešte oficiálne nebola potvrdená najvyššími miestami v španielskom futbale, má De La Fuenteho posunúť do päťky najlepšie platených trénerov reprezentačných tímov na svete.

Štyri až päť miliónov?


"Zostáva doladiť niekoľko menších finančných detailov a dohoda bude oznámená v najbližších dňoch. Luis de la Fuente bude mať plat 4 až 5 miliónov eur hrubého za sezónu. Rokovania sa začali v auguste a dohoda zahŕňa predĺženie zmluvy a toto kľúčové zvýšenie platu po jeho víťazstve na majstrovstvách sveta. Tréner navyše požiadal aj o zvýšenie platov jeho štábu," napísal web CadenaSER.com.

Prezident Kráľovskej španielskej futbalovej federácie Rafael Louzán si stanovil za jednu z priorít zabezpečiť predĺženie zmluvy s trénerom čerstvých majstrov sveta o ďalšie dva roky.

Iba dve prehry


V 41 zápasoch ako tréner španielskej reprezentácie utrpel 65-ročný De La Fuente iba dve prehry. Kormidlo národného tímu Španielska prevzal v roku 2022 a hneď s ním aj vyhral Ligu národov.

Neskôr pridal aj striebro v Lige národov a tituly majstra Európy aj majstra sveta. Pred seniorským výberom viedol aj mládežnícke reprezentácie Španielska do 19 a 21 rokov a tiež olympijský tím krajiny spod Pyrenejí.

Ancelotti je najdrahší


Tréner Brazílie Carlo Ancelotti jasne vedie rebríček najlepšie platených trénerov národných tímov na svete. Prvú päťku dopĺňajú Julian Nagelsmann (Nemecko), Mauricio Pochettino (Spojené štáty), Thomas Tuchel (Anglicko) a Roberto Martínez (Portugalsko).

Nasledujú Fabio Cannavaro (Uzbekistan) a Zinedine Zidane (Francúzsko). Podľa španielskych médií plat De La Fuenteho nedosiahne úroveň Ancelottiho alebo Tuchela, ale bude patriť do päťky najlukratívnejších.


Zdroj: SITA.sk - Španiel De La Fuente sa posunie do päťky najlepšie zarábajúcich trénerov na svete © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nová zmluva španielska futbalová reprezentácia Tréner
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