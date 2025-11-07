|
07. novembra 2025
Na ceste pod Tatrami prišla o život 81-ročná žena, starenku zrazilo nákladné auto
Život 81-ročnej chodkyne si v piatok podvečer vyžiadala dopravná nehoda na ceste zo Starého Smokovca pri železničnom priecestí v smere na Tatranskú Lomnicu vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom polícia na ...
7.11.2025 (SITA.sk) - Život 81-ročnej chodkyne si v piatok podvečer vyžiadala dopravná nehoda na ceste zo Starého Smokovca pri železničnom priecestí v smere na Tatranskú Lomnicu vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Ženu zrazilo nákladné auto, zraneniam na mieste podľahla. Štyridsaťdvaročný vodič bol podľa polície podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Na mieste podľa polície zasahujú záchranné zložky. Pred 19:00 bol jeden jazdný pruh blokovaný, cesta v úseku však bola prejazdná. Premávku riadili policajti. „Presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.
