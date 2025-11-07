Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Na ceste pod Tatrami prišla o život 81-ročná žena, starenku zrazilo nákladné auto


Tagy: Tragická dopravná nehoda

Život 81-ročnej chodkyne si v piatok podvečer vyžiadala dopravná nehoda na ceste zo Starého Smokovca pri železničnom priecestí v smere na Tatranskú Lomnicu vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom polícia na ...



577589322_1147732544158140_7182388142226237046_n 676x450 7.11.2025 (SITA.sk) - Život 81-ročnej chodkyne si v piatok podvečer vyžiadala dopravná nehoda na ceste zo Starého Smokovca pri železničnom priecestí v smere na Tatranskú Lomnicu vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.


Ženu zrazilo nákladné auto, zraneniam na mieste podľahla. Štyridsaťdvaročný vodič bol podľa polície podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Na mieste podľa polície zasahujú záchranné zložky. Pred 19:00 bol jeden jazdný pruh blokovaný, cesta v úseku však bola prejazdná. Premávku riadili policajti. „Presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.


Zdroj: SITA.sk - Na ceste pod Tatrami prišla o život 81-ročná žena, starenku zrazilo nákladné auto © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda
nasledujúci článok >>
Nitra musí hľadať nový vianočný stromček na Svätoplukovo námestie, pôvodný sa pri nakladaní zlomil
<< predchádzajúci článok
Trump v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy uvažuje o výnimke pre Maďarsko

