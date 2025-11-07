|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 7.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má René
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. novembra 2025
Trump v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy uvažuje o výnimke pre Maďarsko
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy ...
Zdieľať
7.11.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy zváži pre Maďarsko výnimku.
„Zvažujeme to, pretože je pre neho veľmi ťažké získavať ropu a plyn z iných oblastí. Ako viete, nemajú výhodu mora,“ povedal Trump novinárom počas stretnutia s Orbánom v Bielom dome.
Pravicový nacionalista Orbán, ktorý často stojí proti zvyšku Európskej únie v jej tlaku na Rusko pre inváziu na Ukrajinu, tvrdí, že ruské energie sú pre jeho krajinu životne dôležité.
Orbán povedal, že Trumpovi vysvetlí, „aké by boli dôsledky pre maďarský ľud a maďarskú ekonomiku, keby nedostávali ropu a plyn z Ruska.“ „Sme zásobovaní ropovodmi. Ropovody nie sú ideologická ani politická otázka. Je to fyzická realita, pretože nemáme prístavy,“ povedal Orbán.
Zdroj: SITA.sk - Trump v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy uvažuje o výnimke pre Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.
„Zvažujeme to, pretože je pre neho veľmi ťažké získavať ropu a plyn z iných oblastí. Ako viete, nemajú výhodu mora,“ povedal Trump novinárom počas stretnutia s Orbánom v Bielom dome.
Pravicový nacionalista Orbán, ktorý často stojí proti zvyšku Európskej únie v jej tlaku na Rusko pre inváziu na Ukrajinu, tvrdí, že ruské energie sú pre jeho krajinu životne dôležité.
Orbán povedal, že Trumpovi vysvetlí, „aké by boli dôsledky pre maďarský ľud a maďarskú ekonomiku, keby nedostávali ropu a plyn z Ruska.“ „Sme zásobovaní ropovodmi. Ropovody nie sú ideologická ani politická otázka. Je to fyzická realita, pretože nemáme prístavy,“ povedal Orbán.
Zdroj: SITA.sk - Trump v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy uvažuje o výnimke pre Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ukrajinský dron s dlhým doletom zasiahol petrochemický závod v Baškirsku
Ukrajinský dron s dlhým doletom zasiahol petrochemický závod v Baškirsku