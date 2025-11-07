Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

07. novembra 2025

Trump v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy uvažuje o výnimke pre Maďarsko



Americký prezident Donald Trump v piatok povedal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy ...



aptopix_trump_us_hungary_75479 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy zváži pre Maďarsko výnimku.


Zvažujeme to, pretože je pre neho veľmi ťažké získavať ropu a plyn z iných oblastí. Ako viete, nemajú výhodu mora,“ povedal Trump novinárom počas stretnutia s Orbánom v Bielom dome.

Pravicový nacionalista Orbán, ktorý často stojí proti zvyšku Európskej únie v jej tlaku na Rusko pre inváziu na Ukrajinu, tvrdí, že ruské energie sú pre jeho krajinu životne dôležité.

Orbán povedal, že Trumpovi vysvetlí, „aké by boli dôsledky pre maďarský ľud a maďarskú ekonomiku, keby nedostávali ropu a plyn z Ruska.“ „Sme zásobovaní ropovodmi. Ropovody nie sú ideologická ani politická otázka. Je to fyzická realita, pretože nemáme prístavy,“ povedal Orbán.



Zdroj: SITA.sk - Trump v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy uvažuje o výnimke pre Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.

<< predchádzajúci článok
Ukrajinský dron s dlhým doletom zasiahol petrochemický závod v Baškirsku

