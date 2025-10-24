Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kvetoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

24. októbra 2025

Novela o hazarde v parlamente uspela. Huliak chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi – VIDEO


Tagy: Hazard Minister cestovného ruchu a športu SR Novela zákona

Novelu zákona o hazarde, ktorú do parlamentu predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, parlament 71 hlasmi schválil. Hlasovania sa ...



Zdieľať
6749a79d460ab1260158931 676x451 24.10.2025 (SITA.sk) - Novelu zákona o hazarde, ktorú do parlamentu predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, parlament 71 hlasmi schválil. Hlasovania sa zdržal celý klub SNS. Opozícia v čase hlasovania nebola v sále prítomná a neprezentovala sa a tak na schválenie stačila väčšina prítomných poslancov. Vďaka novele môžeme hovoriť o zoštátnení obchodu s hazardom národnou lotériovou spoločnosťou Tipos.


V búrlivej rozprave k novele okrem iného odznelo z úst ministra Huliaka, že chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi. Ako argument použil aj prohibíciu v Spojených štátoch začiatkom minulého storočia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pôvodne predloženú novelu však koaliční poslanci na poslednú chvíľu pozmenili. Podľa pozmeňovacieho návrhu budú môcť obce na svojom území hazard zakázať a Tipos, keď bude chcieť prebrať licencie kasín, bude musieť mať ich súhlas. Schválený zákon nadobúda účinnosť 27. októbra 2025.

Firma Tipos je obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Vznikla na prelome rokov 1992 a 1993.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Novela o hazarde v parlamente uspela. Huliak chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hazard Minister cestovného ruchu a športu SR Novela zákona
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá a nákladiak, neprejazdný je jeden pruh
<< predchádzajúci článok
Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 