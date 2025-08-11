|
Pondelok 11.8.2025
Meniny má Zuzana
|Denník - Správy
Prečo majú dnešní muži menej testosterónu? A kedy ísť na test?
Tagy: PR testosterón
Nie vždy je na vine stres alebo zlá životospráva - niekedy za tým stojí hormón, ktorý si bežne spájame so svalmi, mužnosťou a libidom: testosterón. "Nie je to len o mužnosti, je to hlavný motor, ktorý riadi ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Nie vždy je na vine stres alebo zlá životospráva – niekedy za tým stojí hormón, ktorý si bežne spájame so svalmi, mužnosťou a libidom: testosterón. "Nie je to len o mužnosti, je to hlavný motor, ktorý riadi množstvo funkcií. Má vplyv na sexuálnu túžbu, svalovú hmotu, silu, pevnosť kostí, energiu aj náladu. Pomáha kontrolovať telesný tuk a podporuje tvorbu červených krviniek. Dokonca ovplyvňuje aj psychickú pohodu. Ženy ho majú tiež, hoci v menšom množstve, a pomáha im napríklad udržať pevné kosti a svaly," vysvetľuje lekárnik Mgr. Ondřej Pleskot, špecialista na zdravie a výživu mužov z MojaLekáreň.sk.
Dnešní muži podľa neho trpia poklesom testosterónu skôr a výraznejšie ako generácia ich otcov. A nie je to len prirodzený dôsledok starnutia. Po tridsiatke testosterón klesá asi o jedno percento ročne, ale to nevysvetľuje celú zmenu. Dnešní muži majú často viac tuku, hlavne brušného, a ten prispieva k premene testosterónu na ženský estrogén. Sedavý životný štýl, alkohol – najmä pivo – okrem alkoholu obsahuje chmeľ s fytoestrogénnymi (estrogénom podobnými) látkami, takže dlhodobá nadmerná konzumácia piva môže prispieť k hormonálnej nerovnováhe. Svoje spraví aj stres a spánok.
Strata záujmu o sex, slabšia erekcia, únava aj po kvalitnom spánku, náladovosť alebo podráždenosť. Muži si všimnú aj viac tuku (najmä na bruchu), úbytok svalov alebo rednutie brady. Niekedy sa pridá aj zväčšenie pŕs alebo celkový pokles životnej energie. Často si to ľudia mýlia s bežnou únavou. Ak však symptómy pretrvávajú dlhšie a kombinujú sa, je na mieste skontrolovať hladinu testosterónu krvným testom. Ak sa príznaky opakujú týždne alebo mesiace, je lepšie nečakať. Jednoduchý krvný test odhalí, či je testosterón naozaj nízky.
Áno. Základom je dostatok pohybu – ideálne silový alebo intervalový tréning, ktorý pomáha udržať svaly a spaľovať tuk. Dôležitý je aj kvalitný spánok, zníženie stresu, obmedzenie alkoholu a zdravá telesná hmotnosť. Stres zvládnite relaxáciou, mindfulness alebo dýchacími technikami. Medzi látky s potenciálom mierneho zvýšenia testosterónu (najmä ak je ich hladina v tele nízka) patrí zinok, ktorý môže pomôcť mužom s preukázaným deficitom, doplnenie vitamínu D môže byť pri nízkych hladinách testosterónu tiež prínosné. Niektoré výskumy ukazujú zlepšenie kvality spermií a mierne zvýšenie testosterónu pri doplnkovom užívaní Ashwagandhy. Výsledky neprídu hneď, ale rozhodne sú reálne.
Zmeny nálady, únava, úbytok motivácie – to všetko ovplyvňuje nielen zdravie, ale aj partnerské vzťahy. Ak máte podozrenie, že sa váš partner potýka s hormonálnym poklesom, podporte ho v tom, aby situáciu riešil. Nie je to len o tom byť chlap. Ide o to cítiť sa dobre vo svojom tele aj hlave. Príznaky nedostatku testosterónu nie sú len normálne starnutie, ale znamenie, že je čas na zmenu – a tú máme úplne vo svojich rukách.
Na www.mojalekaren.sk vám radi pomôžeme so zdravím – poradíme s výberom produktov a ponúkneme služby online poradne. Nový sprievodca zdravím "Trápi ma" vám efektívne poradí a odporučí vhodné produkty na úľavu od ťažkostí. Našich lekárnikov môžete kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo cez chat. Máme dlhoročné skúsenosti a každoročne poskytujeme tisíce odborných konzultácií. Prajeme si, aby ste sa cítili dobre. Novinkou je vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS s výhodnými zľavami a odmenami pre pravidelných zákazníkov.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Prečo majú dnešní muži menej testosterónu? A kedy ísť na test? © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Prečo majú dnešní muži menej testosterónu? A kedy ísť na test? © SITA Všetky práva vyhradené.
