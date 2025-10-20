Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sú blokované dva jazdné pruhy, tvoria sa kolóny


Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D1, v dôsledku ktorého sa tvoria kolóny. Ako uvádza bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, v dôsledku ...



565177481_1129291046064994_745127671217743131_n e1760946358382 676x372 20.10.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D1, v dôsledku ktorého sa tvoria kolóny. Ako uvádza bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, v dôsledku udalosti v cestnej premávke, ktorá sa stala na 31,5 kilometri diaľnice v smere do Bratislavy (pred zjazdom na Senec - východ - Blatné) sú blokované dva jazdné pruhy.


Vodičov vyzývajú, aby na cestu do Bratislavy využili iné trasy, napríklad výjazd na Voderadoch. Predpokladaná doba obmedzenia je dve hodiny.


Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sú blokované dva jazdné pruhy, tvoria sa kolóny © SITA Všetky práva vyhradené.

