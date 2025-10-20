|
Pondelok 20.10.2025
Meniny má Vendelín
|Denník - Správy
20. októbra 2025
Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sú blokované dva jazdné pruhy, tvoria sa kolóny
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D1, v dôsledku ktorého sa tvoria kolóny. Ako uvádza bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, v dôsledku ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D1, v dôsledku ktorého sa tvoria kolóny. Ako uvádza bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, v dôsledku udalosti v cestnej premávke, ktorá sa stala na 31,5 kilometri diaľnice v smere do Bratislavy (pred zjazdom na Senec - východ - Blatné) sú blokované dva jazdné pruhy.
Vodičov vyzývajú, aby na cestu do Bratislavy využili iné trasy, napríklad výjazd na Voderadoch. Predpokladaná doba obmedzenia je dve hodiny.
Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sú blokované dva jazdné pruhy, tvoria sa kolóny © SITA Všetky práva vyhradené.
