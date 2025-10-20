Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Strana európskych socialistov podľa Fica zlikvidovala autentickú ľavicu a súhlasila by aj s manželstvom medzi mačkami – VIDEO


Strana európskych socialistov (PES) podľa premiéra Roberta Fica úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty a mala ...



20.10.2025 (SITA.sk) - Strana európskych socialistov (PES) podľa premiéra Roberta Fica úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty a mala by sa premenovať na stranu európskych homosexuálov a vojnových štváčov. Povedal to vo videu, ktoré natočil v Abu Dabí. Strana európskych socialistov vylúčila v piatok Ficovu stranu Smer-SD zo svojich radov pre hrubý rozpor s hodnotami a zásadami PES.


„Viedli sme s touto stranou dlhoročné spory, boli sme vylučovaní, bolo nám pozastavované členstvo, dnes môžem konštatovať, že pre nás to bol stratený čas. Je to práve bruselská Strana európskych socialistov, ktorá svojou agendou doslova zlikvidovala autentickú ľavicu v jednotlivých členských krajinách EÚ," vyhlásil Fico.

Za tento stav podľa neho nesú zodpovednosť aj jednotlivé národné ľavicové strany, ktoré nekriticky preberali bruselskú agendu, a tá "musí každého normálneho ľavičiara odstrašovať".

Výhrady k oslavám víťazstva nad fašizmom


Hlavným dôvodom vylúčenia Smeru bola podľa Fica novelizácia Ústavy SR, ktorá hovorí o dvoch pohlaviach a manželstve ako zväzku medzi mužom a ženou. „Strana európskych socialistov by súhlasila aj s manželstvom medzi mačkami," povedal.

„Ešte šokujúcejšie bolo, že mi vyčítali oslavy víťazstva nad fašizmom v Moskve a v Pekingu. Jeden nemecký europoslanec úplne otvorene vyhlásil, že nie je možné priateliť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čím súčasne oznámil výhrady k oslavám víťazstva nad fašizmom. Niekto chce prepisovať dejiny," tvrdí vo videu Fico.

Podľa jeho slov už má Smer v Európskom parlamente aj iné ponuky na svoje zaradenie, o ktorých však musí "poriadne porozmýšľať".

Pracovná cesta


Fico počas pracovnej cesty v Abu Dabí absolvuje oficiálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi Spojených arabských emirátov, osobitne s prezidentom - šejkom Mohamedom bin Zájidom. Fico verí, že šejk čoskoro navštívi Slovensko. Od rokovaní očakáva významné investičné stimuly pre Slovensko.

„Máme konkrétne plány a návrhy. Slovensko potrebuje investície, potrebujeme v roku 2026 podporovať hospodársky rast," povedal premiér. Spojené arabské emiráty sú podľa Fica krajina "s fantastickými inovatívnymi prístupmi" a súčasne jej veľmi záleží na vlastnej identite, suverenite a tradíciách, na ktorých vznikla.

„Je tu veľa spoločných bodov našej politiky a politiky Emirátov, čo je predpokladom priateľskej a vzájomne výhodnej spolupráce," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Strana európskych socialistov podľa Fica zlikvidovala autentickú ľavicu a súhlasila by aj s manželstvom medzi mačkami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

