 Sobota 18.10.2025
18. októbra 2025

Rusko musí k rokovaniu donútiť bič, hovorí fínsky prezident


Fínsky prezident Alexander Stubb vyhlásil, že jeho americký kolega Donald Trump je „jediný, kto môže prinútiť“ ruského vodcu



trump_finland_70339 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Fínsky prezident Alexander Stubb vyhlásil, že jeho americký kolega Donald Trump je „jediný, kto môže prinútiť“ ruského vodcu Vladimira Putina, aby rokoval o mieri na Ukrajine. „Nepotrebujeme ani tak silu cukru, aby sme presvedčili Rusko na rokovania, ale skôr bič," povedal Stubb v rozhovore pre BBC. Všíma si to denník Ukrajinská pravda.


Cukor už Trump podľa fínskeho prezidenta Rusku dal. „Cukor bol na Aljaške," poznamenal. Fínsky líder však povedal, že je optimistický, pokiaľ ide o Trumpove schopnosti.

Prezident Fínska je presvedčený, že by sa mal použiť ekonomický tlak na to, aby Rusko išlo k rokovaciemu stolu. Stubb dodal, že ruská ekonomika sa trápi, má vyčerpané rezervy, takmer nulový rast a infláciu na úrovni 10 až 20 percent.


Zdroj: SITA.sk - Rusko musí k rokovaniu donútiť bič, hovorí fínsky prezident © SITA Všetky práva vyhradené.

