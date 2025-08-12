|
12. augusta 2025
Tragická dopravná nehoda pri Bidovciach, o život prišla 75-ročná vodička
V košickej nemocnici v utorok zomrela 75-ročná žena, ktorá sa v pondelok 11. augusta popoludní ťažko zranila pri dopravnej nehode na ceste II/576 medzi Herľanmi a Bidovcami (okres Košice-okolie). Podľa ...
12.8.2025 (SITA.sk) - V košickej nemocnici v utorok zomrela 75-ročná žena, ktorá sa v pondelok 11. augusta popoludní ťažko zranila pri dopravnej nehode na ceste II/576 medzi Herľanmi a Bidovcami (okres Košice-okolie).
Podľa polície pravdepodobne v dôsledku náhlej zdravotnej indispozície zišla s vozidlom Audi mimo vozovku, narazila do betónového priepustu a následne do stromu. Vozidlo sa po náraze prevrátilo na strechu. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, ženu previezli po nehode záchranári do košickej nemocnice.
„Prvotné informácie naznačovali, že utrpela vážne zranenia s predpokladanou liečbou nad 42 dní. V nemocnici jej bol odobratý biologický materiál na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok. Krátko po 3:30 dnes prišla smutná správa – vodička v nemocnici zomrela," uviedli krajskí policajti. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
„Či bola príčinou nehody náhla zdravotná indispozícia alebo iné okolnosti, ukážu výsledky pitvy a ďalšie vyšetrovanie," dodali policajti.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda pri Bidovciach, o život prišla 75-ročná vodička © SITA Všetky práva vyhradené.
