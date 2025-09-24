|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
Denník - Správy
24. septembra 2025
Na doživotie odsúdený Černák strávil vo väzení viac ako 27 rokov, súd rozhodne o jeho podmienečnom prepustení
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove v stredu pokračuje verejné zasadnutie súdu, ktorý sa zaoberá návrhom na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka na ...
24.9.2025 (SITA.sk) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove v stredu pokračuje verejné zasadnutie súdu, ktorý sa zaoberá návrhom na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka na slobodu. Okresný súd Trnava by už v stredu mohol v tejto záležitosti rozhodnúť.
Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák strávil vo väzení viac ako 27 rokov. Skutky, za ktoré bol odsúdený, viackrát oľutoval a má aj dobré hodnotenie od vedenia leopoldovskej väznice.
Podmienečné prepustenie na slobodu je možné aj v prípade odsúdených na doživotie, a to po 25 rokoch a splnení určených podmienok. Podľa Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
Černák má dobré posudky od znalcov z odboru psychiatrie a psychológie, ktorí sa vyjadrili aj k jeho resocializačnej prognóze. Závery ich posudkov boli pre odsúdeného priaznivé.
Návrh na prepustenie Černáka na slobodu podalo začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pripojil aj samotný Černák.
Okresný súd Trnava koná v Leopoldove za prísnych bezpečnostných opatrení, Zbor väzenskej a justičnej stráže obmedzil počet prítomných novinárov na 20 a počet prítomných z radov verejnosti na 40.
Zdroj: SITA.sk - Na doživotie odsúdený Černák strávil vo väzení viac ako 27 rokov, súd rozhodne o jeho podmienečnom prepustení © SITA Všetky práva vyhradené.
