 24hod.sk    Z domova

24. septembra 2025

Na doživotie odsúdený Černák strávil vo väzení viac ako 27 rokov, súd rozhodne o jeho podmienečnom prepustení


Tagy: podmienečné prepustenie Súdy verejné zasadnutie

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove v stredu pokračuje verejné zasadnutie súdu, ktorý sa zaoberá návrhom na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka na ...



Zdieľať
6633505528b08591597413 676x482 24.9.2025 (SITA.sk) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove v stredu pokračuje verejné zasadnutie súdu, ktorý sa zaoberá návrhom na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka na slobodu. Okresný súd Trnava by už v stredu mohol v tejto záležitosti rozhodnúť.


Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák strávil vo väzení viac ako 27 rokov. Skutky, za ktoré bol odsúdený, viackrát oľutoval a má aj dobré hodnotenie od vedenia leopoldovskej väznice.

Preukázal zlepšenie v správaní


Podmienečné prepustenie na slobodu je možné aj v prípade odsúdených na doživotie, a to po 25 rokoch a splnení určených podmienok. Podľa Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.

Černák má dobré posudky od znalcov z odboru psychiatrie a psychológie, ktorí sa vyjadrili aj k jeho resocializačnej prognóze. Závery ich posudkov boli pre odsúdeného priaznivé.

Návrh na prepustenie Černáka


Návrh na prepustenie Černáka na slobodu podalo začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pripojil aj samotný Černák.

Okresný súd Trnava koná v Leopoldove za prísnych bezpečnostných opatrení, Zbor väzenskej a justičnej stráže obmedzil počet prítomných novinárov na 20 a počet prítomných z radov verejnosti na 40.


Zdroj: SITA.sk - Na doživotie odsúdený Černák strávil vo väzení viac ako 27 rokov, súd rozhodne o jeho podmienečnom prepustení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podmienečné prepustenie Súdy verejné zasadnutie
