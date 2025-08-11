Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Meniny má Zuzana
 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Na Dunaji v Bratislave sa potápa loď, zasahujú aj policajti – FOTO


Bratislavskí policajti asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, podľa ktorej sa na lodi nenachádzajú ...



potapajuca sa lod na dunaji v bratislave 676x507 11.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavskí policajti asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, podľa ktorej sa na lodi nenachádzajú žiadne osoby.


Oznámenie na linke 158 prijala polícia krátko po 14:45. „Policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj príslušníkmi Poriečneho oddelenia Policajného zboru na mieste vykonávajú potrebné úkony,“ uviedla polícia.

Zdroj: SITA.sk - Na Dunaji v Bratislave sa potápa loď, zasahujú aj policajti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

