Pondelok 11.8.2025
11. augusta 2025
Na Dunaji v Bratislave sa potápa loď, zasahujú aj policajti – FOTO
Bratislavskí policajti asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, podľa ktorej sa na lodi nenachádzajú ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavskí policajti asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, podľa ktorej sa na lodi nenachádzajú žiadne osoby.
Oznámenie na linke 158 prijala polícia krátko po 14:45. „Policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj príslušníkmi Poriečneho oddelenia Policajného zboru na mieste vykonávajú potrebné úkony,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Na Dunaji v Bratislave sa potápa loď, zasahujú aj policajti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
