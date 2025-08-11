Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Z domova

11. augusta 2025

Úrad verejného zdravotníctva varuje spotrebiteľov pred nebezpečnými pohármi z Číny – FOTO


Tagy: Nebezpečný výrobok Poháre

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečné poháre. Varovné oznámenie dostal ÚVZ SR cez systém rýchleho varovania pre ...



11.8.2025 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečné poháre. Varovné oznámenie dostal ÚVZ SR cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF z Poľska.


Ide o pohár z bezfarebného skla, objem 320 ml, ktorý je zvonku zdobený kvetmi a listami, EAN kód 8596265188284, výrobné číslo DOR 25001, krajina pôvodu je Čína. Ako úrad priblížil, český dovozca dodal tento nevyhovujúci výrobok aj do SR. Kontrolné orgány v Poľsku nariadili jeho stiahnutie z trhu.

Vo výrobkoch bola zistená migrácia olova z okraja pohára vo väčšej miere ako je maximálne povolený limit. Zistili tiež migráciu kadmia z okraja pohára, ktorá je tiež nad povoleným maximálnym limitom.

ÚVZ SR v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu. Keďže sa však na trhu stále môže nachádzať, spotrebiteľom odporúčajú, aby poháre nekupovali a už zakúpené výrobky nepoužívali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.


Zdroj: SITA.sk - Úrad verejného zdravotníctva varuje spotrebiteľov pred nebezpečnými pohármi z Číny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

