11. augusta 2025
Úrad verejného zdravotníctva varuje spotrebiteľov pred nebezpečnými pohármi z Číny – FOTO
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečné poháre. Varovné oznámenie dostal ÚVZ SR cez systém rýchleho varovania pre ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečné poháre. Varovné oznámenie dostal ÚVZ SR cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF z Poľska.
Tagy: Nebezpečný výrobok Poháre
