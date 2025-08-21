|
Štvrtok 21.8.2025
Meniny má Jana
Denník - Správy
21. augusta 2025
Na festival ART IN PARK sa vracia: Billy Barman, Medial Banana aj kino pod hviezdami v parku Trenčianskych Teplíc!
Organizátori pripravili i program pre deti, a to v podobe divadelných predstavení.
Po prestávke sa do kúpeľného mesta vracia ART IN PARK – unikátny festival, ktorý spája hudbu, film, výtvarné umenie, divadlo a sprievodné aktivity. Podujatie premieňa park Trenčianskych Teplíc na centrum umenia a prináša už po siedmy raz dni plné tvorivosti, oddychu a zážitkov.
Siedmy ročník prinesie známe mená aj nové talenty
Festival odštartuje vo štvrtok na Otváračke na kúpalisku Zelená žaba. Na otváracej párty vystúpi energický DJ Bobsan, obľúbená hudobná skupina Billy Barman, ktorá zhudobňuje nočný život, mestské tvory a ich príbehy. Hneď po nej sa o atmosféru postarajú RudeBoys Radio, DJ-ské trio, ktoré publikum naladí na rytmy tanca, hip-hopu, houseu, UKG či afrobeats.
Hudobná sekcia bude pokračovať aj v parku. Piatkový večer obohatí The Curly Simon so svojím indie-popovým zvukom a originálnymi autorskými textami. Sobotná hudobná ponuka vygraduje vystúpením Medial Banana, ikonou slovenského reggae, ktorá mieša prvky ska, dancehallu, dubu, jazzu aj funku. Po nich prídu na scénu Supa • Vec s projektom Námestie Slobody – spoločným albumom plným úvah o živote v meste aj o širších spoločenských témach.
Program pre malých návštevníkov
Nezabudli sme ani na najmenších, pre ktorých je pripravené detské divadlo Š.E.M s ich dvoma predstaveniami – František a cesty pod zemou a Eliška a svet hore nohami. Divadlo Spoza Voza ponúkne takisto dve inscenácie - Ahoj, pán Sova! a predstavenie Ha-Havaj, ktoré prináša hravý a interaktívny príbeh o ceste plnej rytmických melódií, tanečných krokov a havajskej pohody. Čo všetko žije na ostrove, kde sa každý deň oslavuje život? Publikum sa ponorí do sveta humoru, rytmu a prírody a zároveň spozná havajskú kultúru cez dynamické a poučné scény. Detskí návštevníci sa tiež môžu vyblázniť na workshopoch Namaľuj si Machnáč pod vedením Galérie Bazovského z Trenčína, kreatívnom workshope Monotypia alebo si vypočuť rozprávky v podaní Braňa Jobusa.
Premietanie pod hviezdami, divadelné predstavenia aj stand up
Pre dospelých sú pripravené dve divadelné predstavenia. Piatková komédia Michal a Veronika v podaní Divadla na sídlisku a nedeľné predstavenie Amatéri od Divadla Petra Mankoveckého, ktoré nastavuje zrkadlo „divnej dobe“ klimatickej krízy, sociálnych nerovností a každodenného vyhorenia. Po nej prichádza doba neustáleho blaha: žiadne povinnosti, žiadne problémy, všetko za vás rieši umelá inteligencia. Satirická hra otvára aktuálne témy a znepokojujúco odhaľuje našu závislosť od technológií. No a o poriadnu dávku smiechu sa postará stand-up vystúpenie komikov zo Silných rečí, ktorí si s nadhľadom a trefnými postrehmi podajú každodenné radosti aj absurdity života. „Filmári sa môžu tešiť na dve open air premietania v parku, kde sme v rámci dobrých tradícií na ART IN PARK vybrali najzaujímavejší slovenský a český film z aktuálnej kinodistribúcie. Slovenský film Rasťa Boroša Kronika večných snílkov - groteskný príbeh rodiny lenivcov je metaforou našich archetypálnych čŕt, ktoré z nás robia v tom najlepšom, ale aj najhoršom význame autentický národ. V českej komédii Petra Zahrádky Ako sa nám to mohlo stať?! sa v hlavných úlohách predstavia známi českí herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka. Úspešný český snímok humorne skúma témy spoločenskej triedy a identity a prináša satirický pohľad na rodinné vzťahy,“ uviedol Branislav Holý, ktorý na festivale zastrešuje práve filmovú sekciu.
Spolupráca s BASKE VILLA a projektom Trenčín 2026
Kooperácia s projektom Trenčín 2026 dopĺňa program v parku o dva programové body. Pod hlavičkou TN26 vystúpi hudobníčka Katarína Máliková a do parku tiež prinesú diskusiu s názvom Mladá myseľ, veľký tlak. Táto diskusia otvorí dôležitú tému mentálneho zdravia mladých (aj) v kultúre.
V sprievodnom programe si návštevníci môžu vychutnať v nádherných priestoroch BASKE VILLY hneď niekoľko aktivít: ranné prebudenie tela pri jóge, workshop tušom s Tero Abaffy, sobotný brunch s hudobným doprovodom Nachos pôjdem domov, a ak by to nestačilo, tak v nedeľu ich čaká brunch 2.0 spojený s morning disco a hudbou DJ-a Vahrama. Všetci ubytovaní hostia v BASKE VILLA získavajú vstupenku na Otváraciu párty zdarma.
Architektúru na festivale zastreší komentovaná prechádzka “Trenčianske Teplice a Liečebný dom Machnáč“ so spoločnosťou Jaromíra Krejcara, n.o., ktorou návštevníkov festivalu prevedie Martin Zaiček. Súčasťou podujatia bude aj gastro a chill-out zóna na oddych, handmade Park Market s tvorbou slovenských dizajnérov a remeselníkov. ART IN PARK 2025 je skrátka festival plný inšpirácie, zábavy a nečakaných stretnutí a práve v tom spočíva jeho čaro: v prepojení rôznych svetov, ktoré tu na chvíľu žijú v spoločnom rytme. „Našou ambíciou je priniesť festival pre všetky generácie - bez rozdielu veku. Návštevníkmi sú mladí ľudia, rodinky s deťmi aj kúpeľní hostia a v parku sa tak na jednom mieste stretnú ľudia v rôznych vekových kategóriách a spoločne si užívajú program v unikátnej atmosfére. Máme radosť, že ART IN PARK láka nielen lokálnych, ale hostí z celého Slovenska, čo potvrdzuje naša spolupráca s okolitými hotelmi. Veríme, že si spojenie filmu, hudby, divadla, umenia, známych mien, nových talentov, kreatívnych workshopov prídete užiť s nami do parku Trenčianskych Teplíc tento rok aj vy, tešíme sa na vás!“ uzatvára Zuzana Danechová - produkčná manažérka festivalu.
Program v parku je zdarma.
Organizátorom festivalu je občianske združenie CULTURA.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
