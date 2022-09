Na Filmovom chodníku slávy pribudla pamätná dlaždica Zity Furkovej

Na bratislavskom Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava odhalili vo štvrtok pamätnú dlaždicu s menom slovenskej herečky Zity Furkovej. Výrazná charakterová divadelná a filmová herečka, ale aj scenáristka a režisérka odhalila svoju pamätnú dlaždicu spolu s autorkou projektu Máriou Rehákovou, starostkou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzanou Aufrichtovou. Na podujatí nechýbal režisér Juraj Nvota.



"Ďakujem za uznanie, že môžem byť medzi osobnosťami, ktoré si vážim a ctím. Mojou ideou naďalej je, aby po mne zostávala stopa, ktorá vnikne do duše diváka," povedala pre TASR Zita Furková, ktorá sa na filmovom plátne sa prvý raz objavila v roku 1961 v dráme režiséra Vladislava Pavloviča Most na tú stranu. Divákom utkvela v pamäti aj vďaka filmovej dráme Dosť dobrí chlapi (Jozef Režucha, 1971), televíznej dramatizácii románu Ťapákovci (Ľubomír Vajdička, 1977) či seriálu Život bez konca (Miloslav Luther, 1982).

Napriek filmovej a televíznej tvorbe ostáva doménou Zity Furkovej divadlo. "Mám na konte doteraz fungujúce Divadlo Astorka Korzo ´90, ktoré som iniciovala, trvá 30 rokov, na to som skutočne hrdá," podčiarkla zakladajúca osobnosť a zároveň prvá umelecká šéfka divadelného súboru, ktorý nadviazal na úspech slávneho Divadla na korze. Furková nezabúda ani spoluprácu so spisovateľom Rudolfom Slobodom, vďaka ktorej vznikli v 90. rokoch minulého storočia divadelné hry Armagedon na Grbe a Macocha. Z bohatej filmografie si pripomenula titul Zločin slečny Bacilpýšky (Jozef Režucha, 1970), Pavilón Šeliem (Dušan Trančík 1982), ale aj rozprávku Kráľ Drozdia brada, ktorú v roku 1984 nakrútil Miloslav Luther.



Hereckú stopu chce Zita Furková podľa vlastných slov zanechávať v diváckych dušiach hlavne v divadle. "Stáva sa mi po predstavení, že príde za mnou niekto a povie - Pani Furková, vy ma poznáte? Mali ste tam kúsok zo mňa... Je fantastické obnažovať pravdu o človeku v celej jeho zložitosti, to je pre mňa doménou hereckého umenia," uzavrela.

Tradíciu Filmového chodníka slávy v Bratislave založil v roku 2009 Medzinárodný filmový festival Bratislava v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom ako prejav vzdávania úcty za dlhoročnú umeleckú tvorbu významným slovenským filmovým a divadelným umelcom, tvorcom a profesionálom. Tvoria ho mramorové dlaždice s kovovým dielom, na ktorom sa nachádza meno a podpis osobnosti. Prvým umelcom, ktorému odhalili pamätnú dlaždicu, bol Ladislav Chudík, nasledovali mená Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Eva Krížiková, Ivan Palúch, Emília Vášáryová, Martin Huba, Božidara Turzonovová, Július Satinský a Milan Lasica.