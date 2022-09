Video: Žbirkove nedožité sedemdesiatiny pripomína aj nový videoklip

Nový hudobný videoklip, prvý česko-slovenský album v Dolby Atmos, vinyl, výstava v pražskom Národnom múzeu a séria koncertov - tak štartujú oslavy nedožitých sedemdesiatin slovenského speváka Miroslava Žbirku.



Animovaný videoklip ku skladbe "Náhodou" z jeho posmrtne vydaného albumu "Posledné veci" vznikol v réžii hudobníkovho syna Davida Žbirku a filmára Šimona Šafránka. O animáciu sa postaral Michal Sadowski.



Daný album bude navyše už v najbližších dňoch - ako prvý v Česku a na Slovensku - dostupný aj v najmodernejšom priestorovom zvukovom formáte Dolby Atmos, informoval v piatok spravodajský webový portál Novinky.cz.



Album vychádza aj na vinylovej LP-platni, a to so špeciálnym masterom z londýnskeho nahrávacieho štúdia Abbey Road. Vydavateľstvo OPUS následne vydá 14. októbra prvých sedem Žbirkových albumov v luxusnom LP-boxe.



V sobotu sa tiež rozbehne prvá zo série troch koncertov "Tribute to Miro Žbirka 70". V londýnskom klube "229 Venue" hudobný odkaz tejto legendy pripomenú Dan Bárta, Lenny, Kule, David Žbirka, Peter Bič Project, Petr Čech, Martha, Sima Magušinová, David Kraus, Rob Cass, Nina Kohut a Tamara Kramar.



Hudobná pocta bude následne pokračovať na koncertoch v Bratislave a v Prahe.



Nedožité guľatiny hudobníka pripomenie aj výstava, ktorá sa začne 19. októbra slávnostnou vernisážou v historickej budove Národného múzea v Prahe. Pre verejnosť bude otvorená o deň neskôr. Potrvá do 1. januára, potom sa presťahuje na Bratislavský hrad, kde bude prístupná od februára 2023.



Miroslav Žbirka sa narodil 21. októbra 1952 v Bratislave, zomrel 10. novembra 2021 v Prahe.