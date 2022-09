Sochy od Brada Pitta: Herec vo Fínsku vystavil svoje sochárske diela

Americký herec Brad Pitt po prvýkrát verejne vystavil svoje sochárske diela. Stalo sa tak vo Fínsku, pričom držiteľ dvoch Oscarov pri tejto príležitosti osobne navštívil túto severskú krajinu, informovali v utorok agentúra DPA a denník The Guardian.





Deväť Pittových diel je sprístupnených v rámci výstavy britského súčasného výtvarníka Thomasa Houseaga spolu s keramickými figúrami z dielne austrálskeho hudobníka Nicka Cavea, uviedlo vo vyhlásení Múzeum umenia Sary Hildénovej (SHAM) v Tampere, treťom najväčšom fínskom meste.Výstava s názvom "Thomas Houseago - WE with Nick Cave & Brad Pitt" bola pre širokú verejnosť otvorená v nedeľu a dostupná bude do polovice januára budúceho roku. Neverejná vernisáž sa uskutočnila v sobotu za účasti všetkých troch autorov.Pitt pre fínsku rozhlasovú stanicu Yle uviedol, že táto výstava je preňho "v prvom rade o sebareflexii". "Je to o tom, kde som vo svojich vzťahoch urobil chybu; kde som stúpil vedľa; kde som spoluvinný," povedal 58-ročný herec.Dodal, že jeho diela sú založené na "radikálnej inventúre seba samého", pri ktorej bol k sebe "brutálne úprimný" a prevzal zodpovednosť za svoje zraňujúce činy. Pitt sa začal venovať keramike po rozvode so svojou druhou manželkou Angelinou Jolieovou a je "prevažne samoukom".