|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Filip
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. augusta 2025
Na Geoportáli Košického kraja už možno nájsť aj mapu defibrilátorov, ktoré môžu zachrániť život
Tagy: Defibrilátor Geoportál
Geoportál Košického kraja má novinku, po novom na ňom možno nájsť aj prehľadnú mapu defibrilátorov v kraji. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) ...
Zdieľať
23.8.2025 (SITA.sk) - Geoportál Košického kraja má novinku, po novom na ňom možno nájsť aj prehľadnú mapu defibrilátorov v kraji. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, obyvatelia i návštevníci kraja vďaka tomu môžu rýchlo a jednoducho zistiť, kde nájdu najbližší prístroj.
Košická župa v tomto smere pripomenula, že dlhodobo realizuje aktivity, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a kvality života v jej regiónoch, medzi nimi aj systematické rozmiestňovanie automatických externých defibrilátorov (AED) na verejne dostupných miestach.
„Automatický externý defibrilátor je prenosné zariadenie určené na poskytnutie okamžitej pomoci pri zástave srdca do príchodu záchranárov. V prípade núdze vie zachrániť život, keďže analyzuje srdcový rytmus a ak je potrebné, vydá elektrický výboj. Ten obnoví správnu činnosť srdca. AED navyše poskytuje zrozumiteľné hlasové aj vizuálne pokyny na vykonanie krokov pri kardiopulmonálnej resuscitácii,“ uvádza KSK. K začiatku tohto roka evidoval spolu 42 AED, ktoré zabezpečil na verejné miesta. Do konca roka 2025 by ich malo pribudnúť ešte 25.
„Zoznam AED prístrojov je súčasťou celoslovenskej databázy spravovanej Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR. S jeho súhlasom boli zverejnené aj údaje o defibrilátoroch na území Košického kraja na Geoportáli KSK. Verejnosť tam nájde aj inštruktážne video, ktoré krok za krokom vysvetľuje správny postup pri použití tohto život zachraňujúceho prístroja,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Dodal, že aj v tomto smere župný geoportál spĺňa svoje poslanie. „Na jednom prehľadnom webovom sídle poskytuje dáta z kraja, ako napr. o životnom prostredí, územnom plánovaní, ale aj informácie z kultúry či mapy cyklochodníkov a ešte ďaleko viac,“ poznamenal Trnka.
KSK informoval, že ak na mape chýba AED, ktorý sa nachádza v obci či inštitúcii, je možné jeho polohu doplniť prostredníctvom kontaktovania správcov registra Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Databázu možno násť okrem krajského geoportálu aj na stránke: https://155.sk/mapa-aed/.
„Distribúciu a správu AED v Košickom kraji zabezpečuje Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o., ktorý zároveň organizuje aj školenia pre verejnosť, dobrovoľných hasičov a obce. Cieľom je nielen umiestniť prístroj do terénu, ale aj naučiť ľudí, ako ho správne a efektívne použiť v krízovej situácii. Používanie AED významne zvyšuje šancu na prežitie. Aj preto je dostupnosť týchto prístrojov a hlavne povedomie o ich použití dôležitou súčasťou prvej pomoci,“ uzavrela košická župa.
Zdroj: SITA.sk - Na Geoportáli Košického kraja už možno nájsť aj mapu defibrilátorov, ktoré môžu zachrániť život © SITA Všetky práva vyhradené.
Košická župa v tomto smere pripomenula, že dlhodobo realizuje aktivity, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a kvality života v jej regiónoch, medzi nimi aj systematické rozmiestňovanie automatických externých defibrilátorov (AED) na verejne dostupných miestach.
Ľudia nájdu aj inštruktážne video
„Automatický externý defibrilátor je prenosné zariadenie určené na poskytnutie okamžitej pomoci pri zástave srdca do príchodu záchranárov. V prípade núdze vie zachrániť život, keďže analyzuje srdcový rytmus a ak je potrebné, vydá elektrický výboj. Ten obnoví správnu činnosť srdca. AED navyše poskytuje zrozumiteľné hlasové aj vizuálne pokyny na vykonanie krokov pri kardiopulmonálnej resuscitácii,“ uvádza KSK. K začiatku tohto roka evidoval spolu 42 AED, ktoré zabezpečil na verejné miesta. Do konca roka 2025 by ich malo pribudnúť ešte 25.
„Zoznam AED prístrojov je súčasťou celoslovenskej databázy spravovanej Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR. S jeho súhlasom boli zverejnené aj údaje o defibrilátoroch na území Košického kraja na Geoportáli KSK. Verejnosť tam nájde aj inštruktážne video, ktoré krok za krokom vysvetľuje správny postup pri použití tohto život zachraňujúceho prístroja,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Dodal, že aj v tomto smere župný geoportál spĺňa svoje poslanie. „Na jednom prehľadnom webovom sídle poskytuje dáta z kraja, ako napr. o životnom prostredí, územnom plánovaní, ale aj informácie z kultúry či mapy cyklochodníkov a ešte ďaleko viac,“ poznamenal Trnka.
Chýbajúci prístroj sa dá doplniť
KSK informoval, že ak na mape chýba AED, ktorý sa nachádza v obci či inštitúcii, je možné jeho polohu doplniť prostredníctvom kontaktovania správcov registra Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Databázu možno násť okrem krajského geoportálu aj na stránke: https://155.sk/mapa-aed/.
„Distribúciu a správu AED v Košickom kraji zabezpečuje Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o., ktorý zároveň organizuje aj školenia pre verejnosť, dobrovoľných hasičov a obce. Cieľom je nielen umiestniť prístroj do terénu, ale aj naučiť ľudí, ako ho správne a efektívne použiť v krízovej situácii. Používanie AED významne zvyšuje šancu na prežitie. Aj preto je dostupnosť týchto prístrojov a hlavne povedomie o ich použití dôležitou súčasťou prvej pomoci,“ uzavrela košická župa.
Zdroj: SITA.sk - Na Geoportáli Košického kraja už možno nájsť aj mapu defibrilátorov, ktoré môžu zachrániť život © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Defibrilátor Geoportál
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Permakultúrna záhrada nitrianskej SPU ponúka netradičné plody, jedlé kvety aj liečivé bylinky
Permakultúrna záhrada nitrianskej SPU ponúka netradičné plody, jedlé kvety aj liečivé bylinky
<< predchádzajúci článok
Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie, záujemcovia si môžu kúpiť suvenírovú bankovku
Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie, záujemcovia si môžu kúpiť suvenírovú bankovku