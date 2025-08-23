Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Meniny má Filip
 24hod.sk    Z domova

23. augusta 2025

Na Geoportáli Košického kraja už možno nájsť aj mapu defibrilátorov, ktoré môžu zachrániť život


Geoportál Košického kraja má novinku, po novom na ňom možno nájsť aj prehľadnú mapu defibrilátorov v kraji. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) ...



gettyimages 1167902909 e1736590072302 676x418 23.8.2025 (SITA.sk) - Geoportál Košického kraja má novinku, po novom na ňom možno nájsť aj prehľadnú mapu defibrilátorov v kraji. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, obyvatelia i návštevníci kraja vďaka tomu môžu rýchlo a jednoducho zistiť, kde nájdu najbližší prístroj.


Košická župa v tomto smere pripomenula, že dlhodobo realizuje aktivity, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a kvality života v jej regiónoch, medzi nimi aj systematické rozmiestňovanie automatických externých defibrilátorov (AED) na verejne dostupných miestach.

Ľudia nájdu aj inštruktážne video


„Automatický externý defibrilátor je prenosné zariadenie určené na poskytnutie okamžitej pomoci pri zástave srdca do príchodu záchranárov. V prípade núdze vie zachrániť život, keďže analyzuje srdcový rytmus a ak je potrebné, vydá elektrický výboj. Ten obnoví správnu činnosť srdca. AED navyše poskytuje zrozumiteľné hlasové aj vizuálne pokyny na vykonanie krokov pri kardiopulmonálnej resuscitácii,“ uvádza KSK. K začiatku tohto roka evidoval spolu 42 AED, ktoré zabezpečil na verejné miesta. Do konca roka 2025 by ich malo pribudnúť ešte 25.

„Zoznam AED prístrojov je súčasťou celoslovenskej databázy spravovanej Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR. S jeho súhlasom boli zverejnené aj údaje o defibrilátoroch na území Košického kraja na Geoportáli KSK. Verejnosť tam nájde aj inštruktážne video, ktoré krok za krokom vysvetľuje správny postup pri použití tohto život zachraňujúceho prístroja,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Dodal, že aj v tomto smere župný geoportál spĺňa svoje poslanie. „Na jednom prehľadnom webovom sídle poskytuje dáta z kraja, ako napr. o životnom prostredí, územnom plánovaní, ale aj informácie z kultúry či mapy cyklochodníkov a ešte ďaleko viac,“ poznamenal Trnka.

Chýbajúci prístroj sa dá doplniť


KSK informoval, že ak na mape chýba AED, ktorý sa nachádza v obci či inštitúcii, je možné jeho polohu doplniť prostredníctvom kontaktovania správcov registra Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Databázu možno násť okrem krajského geoportálu aj na stránke: https://155.sk/mapa-aed/.

„Distribúciu a správu AED v Košickom kraji zabezpečuje Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o., ktorý zároveň organizuje aj školenia pre verejnosť, dobrovoľných hasičov a obce. Cieľom je nielen umiestniť prístroj do terénu, ale aj naučiť ľudí, ako ho správne a efektívne použiť v krízovej situácii. Používanie AED významne zvyšuje šancu na prežitie. Aj preto je dostupnosť týchto prístrojov a hlavne povedomie o ich použití dôležitou súčasťou prvej pomoci,“ uzavrela košická župa.


Zdroj: SITA.sk - Na Geoportáli Košického kraja už možno nájsť aj mapu defibrilátorov, ktoré môžu zachrániť život © SITA Všetky práva vyhradené.

