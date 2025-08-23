|
Sobota 23.8.2025
Úvodná strana
|
23. augusta 2025
Vo Vranove nad Topľou zmodernizovali kuchynské priestory materskej školy Juh
Mesto Vranov nad Topľou počas letných prázdnin zrekonštruovalo kuchynské priestory v Materskej škole Juh. Stavebné práce sa týkali výmeny kanalizačného potrubia v kuchynských priestoroch a obnovy ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Mesto Vranov nad Topľou počas letných prázdnin zrekonštruovalo kuchynské priestory v Materskej škole Juh. Stavebné práce sa týkali výmeny kanalizačného potrubia v kuchynských priestoroch a obnovy podlahy.
Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, pôvodné potrubie bolo po rokoch intenzívneho využívania v nevyhovujúcom stave a vykazovalo známky poškodenia.
„Bezpečnosť a kvalita zázemia, v ktorom sa pripravuje strava pre deti, je pre nás prioritou. Aj takéto čiastkové opravy prispievajú k zvyšovaniu celkového štandardu v našich školských zariadeniach,“ uviedol primátor Ján Ragan.
Súčasťou modernizácie bola aj výmena podlahy za nový hygienicky a technicky vyhovujúci povrch. Práce realizovali zamestnanci oddelenia údržby mestského majetku a do kuchyne pribudli aj nové nerezové pracovné stoly.
Mesto zdôraznilo, že práce uskutočnili počas letných prázdnin, aby neobmedzili prevádzku zariadenia. „Mesto tak aj naďalej pokračuje v systematickej údržbe a postupnej modernizácii školských objektov, s dôrazom na bezpečnosť, hygienu a kvalitu prostredia pre deti aj zamestnancov,“ dodala Fedorňáková.
Zdroj: SITA.sk
