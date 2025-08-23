Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 23.8.2025
 24hod.sk    Z domova

23. augusta 2025

Vo Vranove nad Topľou zmodernizovali kuchynské priestory materskej školy Juh



Mesto Vranov nad Topľou počas letných prázdnin zrekonštruovalo kuchynské priestory v Materskej škole Juh. Stavebné práce sa týkali výmeny kanalizačného potrubia v kuchynských priestoroch a obnovy ...



535360109_1172962091529704_4902588653746018051_n 676x380 23.8.2025 (SITA.sk) - Mesto Vranov nad Topľou počas letných prázdnin zrekonštruovalo kuchynské priestory v Materskej škole Juh. Stavebné práce sa týkali výmeny kanalizačného potrubia v kuchynských priestoroch a obnovy podlahy.


Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, pôvodné potrubie bolo po rokoch intenzívneho využívania v nevyhovujúcom stave a vykazovalo známky poškodenia.

„Bezpečnosť a kvalita zázemia, v ktorom sa pripravuje strava pre deti, je pre nás prioritou. Aj takéto čiastkové opravy prispievajú k zvyšovaniu celkového štandardu v našich školských zariadeniach,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Súčasťou modernizácie bola aj výmena podlahy za nový hygienicky a technicky vyhovujúci povrch. Práce realizovali zamestnanci oddelenia údržby mestského majetku a do kuchyne pribudli aj nové nerezové pracovné stoly.

Mesto zdôraznilo, že práce uskutočnili počas letných prázdnin, aby neobmedzili prevádzku zariadenia. „Mesto tak aj naďalej pokračuje v systematickej údržbe a postupnej modernizácii školských objektov, s dôrazom na bezpečnosť, hygienu a kvalitu prostredia pre deti aj zamestnancov,“ dodala Fedorňáková.



Zdroj: SITA.sk - Vo Vranove nad Topľou zmodernizovali kuchynské priestory materskej školy Juh © SITA Všetky práva vyhradené.

