V ruskej jadrovej elektrárni Kursk horelo
V ruskej jadrovej elektrárni Kursk v nedeľu vypukol požiar po tom, ako ruská armáda zostrelila ukrajinský dron. Uviedla to elektráreň po uhasení požiaru. Náraz dronu si nevyžiadal nijaké ...
24.8.2025 (SITA.sk) - V ruskej jadrovej elektrárni Kursk v nedeľu vypukol požiar po tom, ako ruská armáda zostrelila ukrajinský dron. Uviedla to elektráreň po uhasení požiaru. Náraz dronu si nevyžiadal nijaké obete.
„Radiačné pozadie v priemyselnom areáli jadrovej elektrárne Kursk a v okolí sa nezmenilo a zodpovedá prirodzeným úrovniam,“ napísala elektráreň na Telegrame.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu opakovane varovala pred rizikami bojov v okolí jadrových elektrární po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo svoju vojenskú ofenzívu proti Ukrajine. Elektráreň Kursk sa nachádza v blízkosti rusko-ukrajinských hraníc.
Zdroj: SITA.sk - V ruskej jadrovej elektrárni Kursk horelo © SITA Všetky práva vyhradené.
