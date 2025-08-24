Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

24. augusta 2025

V ruskej jadrovej elektrárni Kursk horelo


V ruskej jadrovej elektrárni Kursk v nedeľu vypukol požiar po tom, ako ruská armáda zostrelila ukrajinský dron. Uviedla to elektráreň po uhasení požiaru. Náraz dronu si nevyžiadal nijaké ...



Zdieľať
kursk_nuclear_power_plant_18246 676x451 24.8.2025 (SITA.sk) - V ruskej jadrovej elektrárni Kursk v nedeľu vypukol požiar po tom, ako ruská armáda zostrelila ukrajinský dron. Uviedla to elektráreň po uhasení požiaru. Náraz dronu si nevyžiadal nijaké obete.


„Radiačné pozadie v priemyselnom areáli jadrovej elektrárne Kursk a v okolí sa nezmenilo a zodpovedá prirodzeným úrovniam,“ napísala elektráreň na Telegrame.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu opakovane varovala pred rizikami bojov v okolí jadrových elektrární po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo svoju vojenskú ofenzívu proti Ukrajine. Elektráreň Kursk sa nachádza v blízkosti rusko-ukrajinských hraníc.


Zdroj: SITA.sk - V ruskej jadrovej elektrárni Kursk horelo © SITA Všetky práva vyhradené.

