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02. októbra 2026

Trump sa pred útokom na Venezuelu radil s chatbotom Grok o páde Nicolása Madura


Tagy: Americký prezident Chatbot Grok umelá inteligencia (AI) venezuelská vláda

Šéf Bieleho domu sa počas tajného stretnutia s Elonom Muskom pýtal chatbota, ako by Venezuelčania reagovali na zajatie svojho prezidenta. Americký prezident



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trump_26948 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Šéf Bieleho domu sa počas tajného stretnutia s Elonom Muskom pýtal chatbota, ako by Venezuelčania reagovali na zajatie svojho prezidenta.


Americký prezident Donald Trump sa približne mesiac pred januárovým útokom na Venezuelu počas tajného stretnutia s Elonom Muskom radil s chatbotom Grok o možných dôsledkoch zajatia prezidenta Nicolása Madura, informoval magazín TIME.



Dlhý rozhovor s chatbotom


Stretnutie sa uskutočnilo v decembri 2025 v Bielom dome. Trump podľa zdroja magazínu strávil rozhovormi s Grokom niekoľko hodín a okrem iného sa ho pýtal, ako by Venezuelčania reagovali na Madurovo zajatie.

Chatbot podľa človeka prítomného na stretnutí odpovedal, že „Maduro je represívny a veľmi nepopulárny diktátor“ a mnohí Venezuelčania by jeho pád pravdepodobne oslavovali.

Trumpov geniálny Grok


Spojené štáty 3. januára uskutočnili vojenskú operáciu vo Venezuele, počas ktorej Madura zajali. Po zásahu sa v krajine aj medzi Venezuelčanmi v zahraničí skutočne objavili verejné oslavy.

Podľa zdroja časopisu TIME Trump následne nadobudol presvedčenie, že Grok je „geniálny“.

Útok priamo neodporučil


Magazín však neuvádza, že by chatbot Trumpovi priamo odporučil útok alebo zajatie venezuelského prezidenta. Rozhovor sa týkal predovšetkým možnej reakcie obyvateľstva na Madurov pád.

Grok vyvinula spoločnosť xAI miliardára Elona Muska, ktorý v prvej časti Trumpovho druhého funkčného obdobia pôsobil aj ako jeho poradca.


Zdroj: SITA.sk - Trump sa pred útokom na Venezuelu radil s chatbotom Grok o páde Nicolása Madura © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Chatbot Grok umelá inteligencia (AI) venezuelská vláda
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