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24. júla 2026

Na hore Fudži zomrel švajčiarsky turista, 99-ročnú ženu sa však podarilo zachrániť


Tagy: Japonsko letná turistická sezóna Mŕtvy muž Obete Turista

Od začiatku tohtoročnej turistickej sezóny ide o druhú obeť na najvyššej hore Japonska, kde úrady sprísnili pravidlá po sérii nehôd. Na japonskom Fudžisane zomrel počas výstupu 58-ročný ...



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japan_daily_life_67_46 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Od začiatku tohtoročnej turistickej sezóny ide o druhú obeť na najvyššej hore Japonska, kde úrady sprísnili pravidlá po sérii nehôd.


Na japonskom Fudžisane zomrel počas výstupu 58-ročný švajčiarsky turista, ktorý stratil vedomie. Polícia uviedla, že záchranári ho síce oživili a previezli do nemocnice, lekári ho však po príchode vyhlásili za mŕtveho. Ide o druhú obeť od začiatku tohtoročnej turistickej sezóny, ktorá sa začala 1. júla.

Zázrak na Fudžisane


Švajčiarska organizácia EXIT identifikovala zosnulého ako svojho výkonného riaditeľa Bernharda Suttera. Podľa nej zomrel počas náhlej zdravotnej príhody na rodinnej dovolenke v Japonsku.

V ten istý deň záchranári pomohli aj 99-ročnej Japonke Tome Sagawaovej. Po zranení strávila noc na horskej chate a následne ju bezpečne evakuovali.

„Polícia vyzýva turistov, aby zostúpili z hory, ak majú obavy z počasia alebo svojho zdravotného stavu, a plánovali výstupy podľa svojich skúseností a fyzickej kondície,“ uviedol policajný hovorca.

Neradostná štatistika


Hora Fudži, vysoká 3 776 metrov, čelí v posledných rokoch rastúcemu náporu turistov a sérii nehôd. Japonské úrady preto sprísnili pravidlá vstupu vrátane denného limitu 4 000 návštevníkov na najvyužívanejšej trase a zvýšili poplatky za výstup.

Vlani na horu vystúpilo viac ako 200-tisíc ľudí, oproti viac ako 220-tisícom v roku 2023. Počas sezóny 2024 zahynulo na Fudži deväť ľudí, zatiaľ čo v roku 2025 do začiatku aktuálnej sezóny úrady neevidovali žiadne úmrtia.


Zdroj: SITA.sk - Na hore Fudži zomrel švajčiarsky turista, 99-ročnú ženu sa však podarilo zachrániť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Japonsko letná turistická sezóna Mŕtvy muž Obete Turista
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