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Predaj a kúpa nehnuteľnosti: na tieto chyby doplácajú Slováci najviac
Kúpa alebo predaj bytu či domu patrí medzi najväčšie finančné rozhodnutia v živote väčšiny ľudí.
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Napriek tomu sa do nich mnohí púšťajú s rovnakým prístupom, akým si vyberajú novú práčku, porovnajú pár inzerátov, pozrú fotky a rozhodnú sa podľa pocitu. Realitní experti pritom upozorňujú, že práve pri nehnuteľnostiach sa najviac oplatí spomaliť a nechať si poradiť, pretože chyby sa tu rátajú v tisíckach eur.
Najčastejšie chyby pri predaji
Majitelia, ktorí sa rozhodnú predávať nehnuteľnosť sami, najčastejšie narazia na tieto problémy:
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Nesprávne nastavená cena – buď príliš vysoká, čo predaj naťahuje na mesiace, alebo príliš nízka, keď majiteľ zbytočne prichádza o peniaze, pretože nepozná aktuálne porovnateľné ceny v okolí.
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Chýbajúca alebo neúplná dokumentácia – list vlastníctva, energetický certifikát, geometrický plán. Ich dohľadávanie na poslednú chvíľu vie predaj spomaliť o týždne.
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Zlá prezentácia nehnuteľnosti – fotografie z mobilu za zlého svetla dokážu odradiť záujemcov skôr, než si vôbec prečítajú popis inzerátu.
Práve preto mnoho majiteľov zverí predaj skúseným odborníkom. Kvalitná realitná kancelária dokáže zabezpečiť profesionálnu prezentáciu, správne nastavenie ceny aj kompletný právny servis.
Najčastejšie chyby pri kúpe
Na druhej strane, kupujúci najčastejšie doplácajú na:
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Podpis rezervačnej zmluvy bez právnej kontroly – nevýhodné podmienky sa v nej dajú ľahko prehliadnuť, ak ju nekontroluje niekto skúsený.
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Nedostatočnú kontrolu právneho stavu nehnuteľnosti – záložné práva, vecné bremená alebo nezrovnalosti v katastri, ktoré vyplávajú na povrch až po podpise.
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Podceňovanie obhliadky – kupujúci sa nechajú uniesť dojmom a nevšimnú si vlhkosť, statické trhliny alebo problémy so susedmi, ktoré vyjdú najavo až po nasťahovaní.
Prečo si čoraz viac ľudí necháva pomôcť
Skúsený realitný maklér totiž nerieši len sprostredkovanie samotného obchodu, ale aj overenie dokumentácie, nastavenie reálnej trhovej ceny a právnu kontrolu zmlúv, teda presne tie oblasti, kde vznikajú najdrahšie chyby.
Na Slovensku pôsobí viacero realitných kancelárií zameraných na komplexný servis pri predaji aj kúpe, ktoré klientom poskytujú sprevádzanie celým procesom od bezplatného ocenenia nehnuteľnosti až po podpis kúpnej zmluvy, vrátane právnej pomoci a zmluvnej dokumentácie.
Ako sa rozhodnúť správne
Ak plánujete v najbližšom čase predávať alebo kupovať nehnuteľnosť, oplatí sa vopred zvážiť, koľko času a odborných znalostí ste ochotní do procesu sami investovať. Pri sume, o akú pri nehnuteľnostiach ide, dokáže aj jedna prehliadnutá klauzula v zmluve alebo zle odhadnutá cena stáť výrazne viac, než by stála odmena za profesionálny servis realitnej kancelárie.
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