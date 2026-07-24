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24. júla 2026

Peňaženka ako najcitlivejší orgán? Rusko výrazne obmedzuje práva kritikov Kremľa žijúcich v zahraničí


Tagy: Kremeľ Ruská opozícia ruský disent Štátna duma

Nová legislatíva má odňať vybraným Rusom v exile prístup ku konzulárnym službám, bankovým účtom či majetkovým transakciám. Kritici hovoria o vytváraní „občianskej smrti“. Ruská



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putin2 24.7.2026 (SITA.sk) - Nová legislatíva má odňať vybraným Rusom v exile prístup ku konzulárnym službám, bankovým účtom či majetkovým transakciám. Kritici hovoria o vytváraní „občianskej smrti“.


Ruská Štátna duma v stredu schválila legislatívu, ktorá výrazne obmedzí práva Rusov žijúcich v zahraničí, ktorí boli v neprítomnosti odsúdení alebo označení za kritikov režimu. Ako referuje web The Moscow Times, nové opatrenia sa týkajú osôb odsúdených za údajné „diskreditovanie“ armády, členstvo v „nežiaducich“ organizáciách, zaradenie medzi tzv. zahraničných agentov či za výzvy na separatizmus alebo uvalenie sankcií proti Rusku. Ministerstvo spravodlivosti má zároveň zverejniť ich verejný register.

Schválený zákon a súvisiace novely zavádzajú viac ako desať nových obmedzení. Dotknuté osoby prídu o prístup ku konzulárnym službám na ruských zastupiteľských úradoch, čo im znemožní napríklad obnoviť pas alebo zaregistrovať sobáš. Nebudú si môcť registrovať motorové vozidlá ani uskutočňovať transakcie s nehnuteľnosťami.

Účinný prostriedok proti kritike vlády


Legislatíva zároveň umožní súdom použiť zmrazené bankové účty týchto osôb na úhradu trov konania a priznaných náhrad škody. Zvyšné zmrazené finančné prostriedky bude možné využiť aj na podporu rodinných príslušníkov, ktorí zostali žiť v Rusku.

Podpredseda Štátnej dumy Piotr Tolstoj vyhlásil, že nové obmedzenia budú účinným prostriedkom proti kritike vlády. Napísal, že by ho neprekvapilo, ak by niektorí „nekompromisní bojovníci za slobodu“ zmenili svoj postoj, pretože „peňaženka je najcitlivejším orgánom liberála“. Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin označil dotknuté osoby za „extrémistov“ a „zradcov vlasti“, ktorí podľa neho kritizujú Rusko zo Západu.

Zákon zbavuje kritikov Kremľa základných práv


Obhajcovia ľudských práv upozorňujú, že legislatíva rozširuje možnosti ruského štátu postihovať kritikov aj za hranicami krajiny. Právnička a zakladateľka organizácie Kovčeg Anastasia Burakovová uviedla, že zákon prakticky zbavuje kritikov Kremľa základných práv vyplývajúcich z ruského občianstva.

Organizácia Human Rights Watch už v máji označila návrh za zákon o „občianskej smrti“ a vyzvala zahraničné vlády, aby dotknutým Rusom uľahčili prístup k cestovným dokladom, pracovným povoleniam a základným službám. Návrh teraz posúdi horná komora parlamentu a po prípadnom podpise prezidentom Vladimirom Putinom nadobudne okamžitú účinnosť.


Zdroj: SITA.sk - Peňaženka ako najcitlivejší orgán? Rusko výrazne obmedzuje práva kritikov Kremľa žijúcich v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kremeľ Ruská opozícia ruský disent Štátna duma
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